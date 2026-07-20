Trump limita compras militares a proveedores extranjeros

Donald Trump ordenó al Pentágono priorizar materiales críticos de Estados Unidos y aliados para reducir la dependencia de proveedores extranjeros

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que restringe las exenciones para que el Pentágono adquiera materiales críticos de proveedores extranjeros, con el objetivo de fortalecer la cadena de suministro nacional y la de países aliados.

La medida establece que, a partir del 1 de enero de 2027, el Departamento de Defensa dejará de otorgar de manera generalizada permisos que permiten utilizar materiales que no cumplen con los requisitos de origen establecidos por la legislación estadounidense.

Prioridad para proveedores nacionales y aliados

La orden señala que tanto el equipo militar como los materiales y componentes necesarios para fabricarlo, mantenerlo y repararlo deberán provenir de Estados Unidos o de naciones consideradas aliadas.

Además, instruye al Pentágono a elaborar nuevas regulaciones para que contratistas y subcontratistas identifiquen el origen de los insumos utilizados en sus productos, desde las materias primas hasta el componente final.

El Gobierno estadounidense pretende detectar posibles vulnerabilidades, cuellos de botella y riesgos derivados de la dependencia de proveedores extranjeros considerados poco confiables.

La normativa también contempla sanciones contractuales para las empresas que incumplan los planes de mitigación aprobados y obliga al Departamento de Defensa a presentar informes periódicos sobre la aplicación de estas disposiciones.

China domina el mercado de tierras raras

La decisión forma parte de la estrategia de Washington para reforzar el acceso a minerales estratégicos. Este año, la administración Trump impulsó el Foro sobre Compromiso Geoestratégico con los Recursos (FORGE), integrado por Estados Unidos y aliados como Canadá, Australia, Japón, Reino Unido y Corea del Sur.

Actualmente, China concentra cerca del 69 % de la producción mundial de tierras raras y mantiene una posición dominante en su procesamiento y refinación. Además, Pekín ha impuesto restricciones a la exportación de minerales clave como el galio y el germanio, esenciales para tecnologías avanzadas y sistemas de defensa.