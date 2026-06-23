Llama Delia Hernández a CFE a mejorar el servicio en San Pedro

La diputada de Morena hizo un llamado para que se eviten los cortes en las colonias del municipio, los cuales son frecuentes en temporada de calor

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La diputada morenista Delia Hernández Alvarado hizo un llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que evite los cortes del suministro de energía eléctrica en el municipio de San Pedro de las Colonias, que son frecuentes en esta temporada de calor.

“No nos han dado una respuesta clara; a mí, como usuaria, me ha tocado hacer el reporte, y se atiende, pero sí es algo tardado, y a veces lo vuelven a instalar, pero a las dos horas vuelve a fallar otra vez”.

La diputada dijo que existen muchos reportes de cortes de energía, lo que afecta en muchos sentidos, pues hay gente que necesita tener en refrigeración su medicamento, y con temperaturas por encima de los 40 grados, eso implica problemas serios.

Mantiene su denuncia ante amenazas

La diputada señaló que la denuncia que presentó en contra de Édgar Sánchez se mantiene vigente, aunque bajo la jurisdicción de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, con lo cual no está de acuerdo.

“Yo no demandé a un partido político, demandé a una persona; la Fiscalía en Matamoros se declaró incompetente y la turnaron a la Fiscalía de Delitos Electorales (…) esta persona ya tenía una restricción y ya tengo denuncias judicializadas”.

Durante el pasado proceso electoral, Sánchez agredió al equipo de campaña de la diputada, debido a rencillas que tienen ambos personajes.