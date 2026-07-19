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Llama Miguel Flores a endurecer castigos por crueldad animal
El funcionario estatal hizo un llamado enérgico a la ciudadanía para involucrarse activamente en la protección de la fauna y denunciar cualquier tipo de abuso
Por Carlos Nava | 19 Julio 2026
El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, reiteró su compromiso para impulsar reformas legales que contemplen castigos más severos en contra de quienes cometan actos de crueldad y maltrato hacia los animales.
El funcionario estatal hizo un llamado enérgico a la ciudadanía para involucrarse activamente en la protección de la fauna y denunciar cualquier tipo de abuso a través de la línea telefónica 070.
Las denuncias ciudadanas serán canalizadas a la División Ambiental y a la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, instancias que se encargarán del rescate de los ejemplares y de realizar las investigaciones correspondientes para sancionar a los responsables.
“Si estamos viendo una persona que está maltratando por diversión a un animal, como autoridad te tienes que meter y revisar al individuo, no podemos permitir esa crueldad. Yo tengo el compromiso de dar impulso a las leyes para que los castigos sean más severos para las personas que dañen a los animales”, afirmó Flores Serna.
Alternativas para carretoneros
El Secretario General de Gobierno explicó que el endurecimiento de las leyes debe ir acompañado de una visión integral y social. En ese sentido, destacó la necesidad de atender la situación de las personas que utilizan equinos para la recolección de basura, con el fin de ofrecerles alternativas que les permitan seguir trabajando sin recurrir a la tracción animal.
"Un caballo carretonero que está sufriendo exceso de carga, claro que no está bien y debemos castigarlo, pero es un tema cultural y, como Gobierno, debemos ver la forma de conseguirles otras herramientas de trabajo a estos señores que lo han hecho durante toda su vida", reflexionó el funcionario, subrayando la importancia de promover el bienestar animal de manera corresponsable con la sociedad.