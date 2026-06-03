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Coahuila

Ramos Arizpe llama a respetar ley seca durante elección

Las autoridades también hicieron un llamado a mantener una convivencia pacífica y respetar las disposiciones emitidas por los organismos electorales

  • 03
  • Junio
    2026

A cuatro días de la jornada electoral del próximo 7 de junio, autoridades de Ramos Arizpe exhortaron a la población a planear con anticipación sus traslados a las casillas y respetar las restricciones que estarán vigentes durante el fin de semana, incluida la suspensión en la venta de bebidas alcohólicas.

El Gobierno Municipal informó que la Dirección de Seguridad Pública ya tiene listo el operativo de vigilancia que se desplegará antes, durante y después de la elección para contribuir al desarrollo de una jornada ordenada y en paz.

Recomiendan ubicar casillas y considerar tiempos de traslado

Como parte de las recomendaciones dirigidas a la ciudadanía, las autoridades pidieron ubicar previamente los centros de votación, considerar tiempos de traslado y atender la señalización vial para evitar contratiempos el día de la elección.

Asimismo, recordaron que durante el fin de semana electoral estará vigente la ley seca establecida por el Gobierno del Estado, medida que forma parte de las disposiciones aplicadas para garantizar condiciones adecuadas durante el proceso de votación.

La estrategia de seguridad contempla recorridos preventivos y labores de vigilancia en distintos sectores del municipio, en coordinación con las instancias responsables de la seguridad y el desarrollo de la jornada electoral.

Las autoridades también hicieron un llamado a mantener una convivencia pacífica, respetar las disposiciones emitidas por los organismos electorales y privilegiar el orden durante el ejercicio democrático.

Ponen a disposición el sistema de emergencias 911

Finalmente, pusieron a disposición de la población el sistema de emergencias 911 para reportar cualquier situación que requiera atención inmediata por parte de corporaciones de seguridad, protección civil o servicios de auxilio.

La elección del próximo domingo permitirá a los ciudadanos de Coahuila elegir a los integrantes del nuevo Congreso local.


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