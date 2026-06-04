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Coahuila

Llegará Paredón a Netflix y mostrará su historia al mundo

La producción cuenta con servicios de la empresa Storytailors UK, mientras que la coordinación local está a cargo de Daniela Espinosa Ochoa.

  • 04
  • Junio
    2026

La comunidad de Paredón, en Ramos Arizpe, será vista en distintos países a través de una producción internacional que se estrenará en Netflix durante 2027, convirtiéndose en una de las locaciones seleccionadas para el desarrollo de la serie.

La elección de esta comunidad coahuilense responde a sus características arquitectónicas, paisajes y elementos históricos que la han convertido en un escenario atractivo para proyectos audiovisuales de gran alcance.

Con ello, Paredón se suma a la tendencia conocida como turismo de pantalla, fenómeno que ha permitido que diversas localidades del mundo incrementen su proyección turística y cultural después de aparecer en series, películas y producciones distribuidas a nivel internacional.

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La producción cuenta con servicios de la empresa Storytailors UK, mientras que la coordinación local está a cargo de Daniela Espinosa Ochoa, de la productora No Paremos de Filmar, en colaboración con el equipo de Los Fixers encabezado por Lesslye Yin Ramos.

Además de la exposición mediática que representa para la comunidad, las grabaciones generan actividad económica mediante la contratación de hospedaje, transporte, alimentación, proveedores locales y personal de apoyo.

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Paredón es una de las comunidades con mayor identidad histórica de Ramos Arizpe. Su origen ferroviario y la conservación de diversos elementos patrimoniales han despertado interés para el desarrollo de proyectos turísticos, culturales y cinematográficos durante los últimos años.

Especialistas en promoción turística señalan que este tipo de producciones suelen convertirse en una ventana internacional para localidades que, de otra forma, difícilmente tendrían acceso a mercados globales de visitantes. 


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