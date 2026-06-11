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Coahuila

Mercadito a Peso llegará por primera vez a Paredón

Los asistentes podrán adquirir paquetes de alimentos por entre 140 y 145 pesos, pese a que su valor comercial supera los 700 pesos.

  • 11
  • Junio
    2026

Luego de posponerse durante varias semanas por el periodo electoral, el programa Mercadito a Peso llegará por primera vez a la comunidad de Paredón este sábado 13 de junio, donde se espera beneficiar a unas 600 personas de distintas comunidades rurales de Ramos Arizpe con productos de la canasta básica a precios subsidiados. 

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que la jornada se realizará de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en la plaza principal de Paredón, hasta donde también se trasladarán habitantes de ejidos cercanos mediante transporte coordinado por el municipio y comisariados ejidales.

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Explicó que se dispondrá de alrededor de 10 toneladas de mercancía, entre frutas, verduras y productos básicos, manteniendo el mismo esquema que opera en la cabecera municipal. Los asistentes podrán adquirir paquetes de alimentos por entre 140 y 145 pesos, pese a que su valor comercial supera los 700 pesos en la ciudad y puede alcanzar hasta mil pesos en comunidades rurales.

“Son los mismos productos, los mismos precios y la misma calidad. Queremos que las familias del campo tengan acceso a alimentos a bajo costo y que puedan aprovechar este apoyo sin necesidad de trasladarse hasta la zona urbana de Ramos Arizpe”, señaló.

Para facilitar la asistencia, se contempla el traslado de habitantes de comunidades como Frausto, La Leona, Las Esperanzas, La Paloma y Mesillas, quienes podrán concentrarse en Paredón para acceder a los apoyos alimentarios.

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Gutiérrez Merino destacó que, además de apoyar la economía familiar, el programa busca generar derrama económica en la propia comunidad, ya que funcionarios y visitantes consumirán productos y alimentos ofrecidos por comerciantes locales durante la jornada. El municipio estima una afluencia cercana a las 600 personas, cifra acorde con la población que habitualmente participa en este tipo de actividades en la zona rural.

 


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