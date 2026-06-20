Lluvias dejan afectaciones menores en varias regiones

Las autoridades estatales señalaron que continúan con el monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y están atentos ante cualquier eventualidad.

Las lluvias registradas durante las últimas horas en distintos municipios de Coahuila provocaron algunas afectaciones menores, principalmente en las regiones Norte y Centro del estado, informó la Subsecretaría de Protección Civil.

De acuerdo con el reporte oficial, los municipios de Jiménez, Acuña, Piedras Negras y Sacramento fueron los que presentaron las precipitaciones más intensas, aunque sin consecuencias graves para la población.

En Jiménez se reportaron inundaciones y escurrimientos en tres viviendas, mientras que en Acuña y Piedras Negras se registró acumulación de agua en diversos cruceros.

Por su parte, en Sacramento las fuertes ráfagas y la lluvia ocasionaron la caída de árboles y postes, sin que se reportaran personas lesionadas ni daños materiales de consideración.

Además, se presentaron lluvias moderadas en municipios como Saltillo, Arteaga, Monclova, Sabinas, Frontera y Múzquiz, entre otros.

Las autoridades estatales señalaron que continúan con el monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y mantienen coordinación con los municipios para atender cualquier eventualidad.

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a reportar cualquier situación de emergencia mediante el sistema 911.