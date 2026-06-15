Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
6e250721_29f1_4ca1_a3ac_79752034ce33_bc2825792b
Coahuila

Lluvias provocan inundaciones y caos vial en Saltillo

Elementos de la Policía Municipal y cuerpos de emergencia mantuvieron operativos de vigilancia y auxilio en distintos puntos de la ciudad

  • 15
  • Junio
    2026

La intensa lluvia que se registró este lunes en Saltillo provocó inundaciones en diversos sectores de la ciudad, así como el cierre de calles, fallas en semáforos y la movilización de corporaciones de auxilio y seguridad.

Los mayores encharcamientos se presentaron en la zona norte de la capital coahuilense, donde se reportaron vehículos varados debido a la acumulación de agua.

Ante la situación, elementos de la Policía Municipal y cuerpos de emergencia mantuvieron operativos de vigilancia y auxilio en distintos puntos de la ciudad, realizando recorridos constantes para atender reportes ciudadanos y prevenir accidentes.

En el distribuidor vial también se registraron importantes acumulamientos de agua en algunos carriles, situación que provocó fallas mecánicas en varios vehículos. Otros automovilistas optaron por no cruzar las zonas inundadas y realizaron maniobras en reversa para evitar riesgos.

ce24d8d4-e407-4ad3-8d72-07911e2cc84c.jpeg

Reportan semáforos dañados y cierres de vialidades

Los elementos policiacos atendieron principalmente reportes relacionados con semáforos descompuestos, cierres de vialidades y apoyo vial en las zonas afectadas, especialmente en el norte de la ciudad.

Asimismo, brindaron asistencia a ciudadanos que requirieron ayuda durante la contingencia ocasionada por las precipitaciones.

7b7c5b94-5767-4135-b7d6-f52ac706934f.jpeg


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_06_16_at_1_26_28_AM_9224d3fd4f
Morena impugna la elección y el PRI defiende el resultado
eabfd934_32b0_4a81_bdbc_98888a24ec9c_21f3c058a5
Corporaciones mantienen labores de apoyo ante lluvias
e2f63b38_fb45_4a83_a831_cc5f4c1fd984_bf57ede107
Refuerzan operativos por pronóstico de lluvias en Torreón
publicidad

Últimas Noticias

EH_CONTEXTO_45_a861e0610f
McLaren ante la FIA el regreso de Gasly al podio en Mónaco
armas_rosa_icela_75ee08f1c5
Suman más de 11,000 armas entregadas en jornadas de desarme
schwarzenegger_kamala_harris_unen_fuerzas_cambio_climatico_84b6b25eee
Schwarzenegger y Harris unen fuerzas contra políticas de Trump
publicidad

Más Vistas

Captura_de_pantalla_2026_06_14_233713_cb4662fda1
Evacúan a 700 personas tras incendio en Pabellón M
el_horizonte_info7_mx_6_6ed51141b9
Fuertes lluvias causan inundaciones en el Área Metropolitana
triple_fenomeno_nl_5cfadaedf6
Triple fenómeno meteorológico pegará a la urbe regia
publicidad
×