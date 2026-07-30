Fuertes lluvias dejan inundaciones y rescates en Nueva York

El mismo sistema de tormentas dejó inundaciones y movilizó a cuerpos de rescate en otras zonas de Nueva York, además de sectores de Nueva Jersey y Pensilvania

Las comunidades del norte y este del estado de Nueva York comenzaron este jueves 30 de julio las labores de limpieza y evaluación de daños, luego de dos días de lluvias extraordinarias que provocaron inundaciones repentinas, rescates acuáticos y afectaciones en carreteras, viviendas y servicios públicos.

Los mayores estragos se concentraron en los condados de Columbia y Rensselaer, cerca de Albany, donde algunas localidades acumularon casi 30 centímetros de lluvia en un periodo de 48 horas. La capital estatal, por su parte, recibió alrededor de 20 centímetros durante el mismo episodio.

La tormenta permaneció durante varias horas sobre la región, lo que ocasionó que arroyos y otras corrientes desbordaran sus cauces, mientras los sistemas de drenaje resultaban insuficientes ante el volumen de agua.

Equipos de emergencia realizan rescates acuáticos

Los cuerpos de emergencia atendieron durante el miércoles múltiples reportes de personas atrapadas en viviendas y vehículos. También desplegaron unidades especializadas para auxiliar a habitantes aislados por la creciente y realizaron trabajos de extracción de agua en sótanos y propiedades anegadas.

En distintos puntos, los automóviles quedaron varados con el agua a la altura de las ventanillas, mientras algunas zonas agrícolas fueron cubiertas por la inundación y varias carreteras quedaron bloqueadas por corrientes rápidas, lodo y escombros.

En el parque estatal Schodack Island, las autoridades evacuaron a campistas que permanecían incomunicados debido al aumento del nivel del agua. Los traslados fueron realizados con vehículos especiales capaces de circular en zonas inundadas.

A pesar de la magnitud de las precipitaciones, hasta este jueves no se habían confirmado personas fallecidas ni lesionadas. El agua comenzó a retroceder en buena parte de las comunidades afectadas, aunque algunas vialidades permanecían cerradas y las cuadrillas continuaban revisando caminos, puentes y alcantarillas.

Inundación destruye un molino histórico

Uno de los daños más significativos ocurrió en Castleton-on-Hudson, donde el desbordamiento de un arroyo alcanzó una propiedad que albergaba un molino harinero construido hace varios siglos.

El agua alcanzó una profundidad de entre 91 centímetros y 1.22 metros, hasta destruir la parte más antigua del inmueble. Su propietario, Andy Klein, fue advertido por un vecino durante la mañana del miércoles y presenció cómo la corriente desprendía fragmentos de la histórica construcción.

Klein lamentó la pérdida del edificio, al que consideraba una pieza importante del patrimonio de la comunidad y de la historia de la región.

Las autoridades comenzaron a documentar los daños ocasionados en propiedades públicas y privadas, mientras residentes y trabajadores retiraban lodo, muebles y materiales arrastrados por el agua.

Daños en planta de agua afectan a residentes

La inundación también alcanzó la planta de abastecimiento de Castleton-on-Hudson, por lo que se emitió una recomendación para que los habitantes hiervan el agua antes de consumirla y reduzcan temporalmente su uso.

En otras localidades también se reportaron afectaciones en redes sanitarias, estaciones de bombeo y sistemas de distribución. Los equipos técnicos permanecen en las zonas dañadas para determinar cuándo podrán restablecerse plenamente los servicios.

Aunque el nivel del agua continúa descendiendo, el suelo permanece saturado y existe preocupación por nuevas precipitaciones durante los próximos días. Las autoridades pidieron evitar caminos inundados, respetar los cierres viales y mantenerse atentos a las alertas meteorológicas.

El mismo sistema de tormentas dejó inundaciones y movilizó a cuerpos de rescate en otras zonas de Nueva York, además de sectores de Nueva Jersey y Pensilvania.