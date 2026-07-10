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Acude Manolo Jiménez al festejo por el Día del Abogado

El mandatario señaló que el trabajo coordinado entre autoridades y el gremio jurídico es fundamental para mantener la estabilidad y el desarrollo de Coahuila.

Por Antonio Herrera | 10 Julio 2026

El gobernador de Coahuila participó en la celebración del Día del Abogado, donde convivió con integrantes de distintas asociaciones de profesionales del derecho, a quienes reconoció por la labor que desempeñan en favor de la justicia y el fortalecimiento de las instituciones en la entidad.

Durante el encuentro, el mandatario felicitó a las y los abogados por su compromiso con la defensa de la legalidad y el Estado de Derecho, además de agradecer su contribución para consolidar un sistema jurídico sólido que brinde certeza a la ciudadanía.

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Señaló que el trabajo coordinado entre autoridades y el gremio jurídico es fundamental para mantener la estabilidad y el desarrollo de Coahuila.

El gobernador reiteró su llamado a continuar trabajando en equipo para fortalecer las instituciones y preservar un entorno de legalidad en el estado.

Asimismo, destacó que la participación activa de las asociaciones de abogados es clave para impulsar una justicia cercana, profesional y en beneficio de las familias coahuilenses.

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