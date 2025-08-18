Manolo Jiménez urge declarar polos económicos en Coahuila

El gobernador Manolo Jiménez Salinas urgió al gobierno federal a detonar el proyecto de polos de desarrollo económico en la región Centro y Carbonífera de Coahuila, al destacar que esta medida es clave para atraer nuevas empresas y fortalecer la generación de empleos en un contexto de incertidumbre económica nacional.

El mandatario subrayó que los aranceles aplicados recientemente han generado incertidumbre que ha provocado una desaceleración en la economía nacional y en la creación de empleos.

Ante este panorama, insistió en la necesidad de impulsar acciones internas que otorguen certeza y confianza al sector productivo.

En este marco, recordó que planteó directamente al secretario de Economía federal, Marcelo Ebrard, la urgencia de declarar a las regiones Centro y Carbonífera como polos estratégicos de desarrollo.

Mencionó que dos proyectos prioritarios son la licitación de carbón, con el fin de que más productores locales accedan a contratos, y la reactivación de Altos Hornos de México (AHMSA).

Sobre este último, informó que se mantienen mesas de trabajo con el Poder Judicial Federal, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría del Trabajo, con la expectativa de que la liquidación permita saldar adeudos a trabajadores y abrir paso a un nuevo propietario que reactive operaciones y reincorpore empleos.

“Más allá de politizar este tema, hemos estado trabajando y empujando a nivel nacional para que avance. Ojalá en los próximos meses tengamos una buena noticia para los trabajadores”, señaló.

El gobernador recordó que en 2021 el cierre de contratos de carbón derivó en la pérdida de cinco mil empleos en la región, lo que dejó graves consecuencias para miles de familias.

Añadió que la situación de AHMSA ha impactado a toda la economía regional, pues en su momento generaba miles de empleos directos y una derrama de cientos de millones de dólares traducidos en infraestructura, servicios y beneficios sociales.

Jiménez Salinas aseguró que actualmente existe una mayor coordinación entre municipios, estado y el gobierno federal para encaminar una solución que reactive la economía en la región Centro y Carbonífera.

De manera paralela, el mandatario anunció que esta semana sostendrá una nueva reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para concretar un programa de apoyo a micro y pequeños ganaderos de Coahuila.

El objetivo es compensar las pérdidas que han enfrentado por la caída en la exportación de becerros, principalmente en comunidades rurales.

Como ejemplo, señaló que en el ejido Las Mangas, de Saltillo, donde se exportan alrededor de 100 becerros al año, los productores han dejado de percibir hasta 13 mil pesos de utilidad, lo que afecta directamente a las familias del campo.

“Estamos viendo cómo compensar estas pérdidas con programas alternativos, como la venta de ganado en el mercado nacional, para que los productores no dejen de recibir ingresos”, explicó.

Finalmente, Jiménez Salinas adelantó que esta semana se anunciarán nuevas inversiones y aperturas de empresas en la entidad, lo que representará empleos inmediatos.

Aclaró que el inicio de las nuevas obras se programará para el próximo año, pero garantizó que las ya iniciadas continuarán sin recortes.

Con estas acciones, el gobernador destacó que Coahuila mantiene una estrategia de equilibrio que combina apoyo al campo, atracción de inversiones y coordinación con la Federación, con el propósito de sostener la estabilidad económica y proyectar a la entidad como un estado competitivo y atractivo para la inversión.

