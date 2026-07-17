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Mantendrán servicios esenciales en Arteaga durante vacaciones
Áreas como Seguridad Pública, Protección Civil, Bomberos, las Clínicas Municipales y los Consultorios Regionales permanecerán en servicio las 24 horas del día
Por Christyan Estrada | 17 Julio 2026
Aunque el personal administrativo del municipio de Arteaga entrará en periodo vacacional, los servicios considerados esenciales continuarán operando mediante guardias para evitar afectaciones a la ciudadanía.
Durante las próximas semanas, áreas como Seguridad Pública, Protección Civil, Bomberos, las Clínicas Municipales y los Consultorios Regionales permanecerán en servicio las 24 horas del día, mientras que la Dirección de Servicios Primarios mantendrá sin cambios la recolección de basura, las labores de limpieza y el mantenimiento de espacios públicos.
Quienes deseen aprovechar el periodo vacacional para realizar trámites o ponerse al corriente en sus contribuciones también podrán hacerlo, ya que Catastro y Caja continuarán brindando atención de 9:00 a las 14:00 horas.
En esas oficinas seguirá vigente el programa que permite regularizar adeudos con un peso en recargos e ISAI. El DIF Municipal conservará igualmente su horario habitual de atención, de 9:00 a las 14:00 horas para dar continuidad a los servicios dirigidos a la población.
Además, el Ayuntamiento informó que habrá personal de guardia en Atención Ciudadana y en la Presidencia Municipal para orientar a la población y canalizar reportes o solicitudes que surjan durante el periodo vacacional.