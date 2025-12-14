Reforzarán operativos por accidentes vinculados con alcohol

Los accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol continúan registrándose en la ciudad, como el ocurrido durante la madrugada en la Calzada Antonio Narro, a la altura de la UAAAN, donde un choque frontal derivó en la volcadura de un automóvil y dejó a un padre y a su hija atrapados entre los fierros retorcidos.

Información preliminar señala que una camioneta GMC, conducida presuntamente por una persona en estado de ebriedad y a exceso de velocidad, invadió el carril contrario en una curva y se impactó contra un vehículo Matiz, el cual salió del camino y terminó volcado.

Elementos de Bomberos y paramédicos utilizaron equipo especializado para rescatar a los ocupantes, quienes fueron trasladados a un hospital para su valoración médica, mientras que el conductor responsable fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Ante la recurrencia de este tipo de hechos, autoridades municipales reiteraron que los operativos antialcohol se mantendrán extendidos durante la temporada.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel de la Garza, informó que los filtros continuarán activos de seis de la tarde a seis de la mañana, destacando que desde el inicio del operativo se detecta a conductores bajo los efectos del alcohol, por lo que el objetivo es prevenir más accidentes y salvaguardar vidas.

