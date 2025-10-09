Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_08_at_4_28_43_PM_06670576b1
Tamaulipas

Sur de Tamaulipas registra 50 mm de lluvia en solo tres horas

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las lluvias se mantendrán en Tamaulipas y Nuevo León hasta el próximo sábado por el ingreso de humedad del Golfo

  • 09
  • Octubre
    2025

Intensas precipitaciones registradas la mañana de este miércoles en el sur de Tamaulipas provocaron un auténtico caos en la zona conurbada. En apenas tres horas se acumularon alrededor de 50 milímetros de lluvia, generando afectaciones en el transporte público, retrasos escolares y laborales, así como encharcamientos en distintos sectores de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, un temporal de lluvias se mantendrá activo sobre Tamaulipas y Nuevo León hasta el próximo sábado, debido al ingreso de humedad del Golfo de México. 

El pronóstico contempla precipitaciones torrenciales, descargas eléctricas y rachas de viento fuerte, lo que mantiene en alerta a autoridades de los tres municipios.

WhatsApp Image 2025-10-08 at 4.28.43 PM.jpeg

Las primeras consecuencias se reflejaron en la movilidad; unidades de transporte público suspendieron o retrasaron recorridos, dejando varados a cientos de estudiantes y trabajadores que intentaban llegar a sus destinos. 

Las vialidades inundadas y el tráfico severo complicaron aún más la circulación en arterias principales; personal de Bomberos y Protección Civil atendió reportes de caída de árboles y ramas, daños en bardas perimetrales y afectaciones en cableado eléctrico.

En colonias bajas de Altamira y Ciudad Madero se registraron los mayores estragos, con inundaciones en viviendas. En la colonia Américo Villarreal, en Altamira, vecinas como la señora Carmen Delgado denunciaron que cada temporada de lluvias enfrentan la misma situación: “Tenemos bombas, pero ya no son suficientes; los carros pasan y con la ola se mete el agua a las casas; siempre hemos estado así y no han hecho nada para remediarlo”, expresó. 

WhatsApp Image 2025-10-08 at 4.28.43 PM (1).jpeg

Otra residente, Cintia Rodríguez, lamentó que el agua permanezca estancada: “Son cinco cuadras prácticamente bajo el agua, no se puede transitar, los niños no van a la escuela y la gente no llega al trabajo; cada año es lo mismo y las autoridades solo prometen soluciones que nunca llegan”.

El panorama no es alentador, pues según el pronóstico del organismo meteorológico, las lluvias continuarán durante jueves, viernes y posiblemente hasta el sábado.

 Mientras tanto, Protección Civil recomienda a la población extremar precauciones, evitar cruzar calles inundadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

WhatsApp Image 2025-10-08 at 4.28.43 PM (2).jpeg


