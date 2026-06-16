Basura y drenajes obstruidos movilizan cuadrillas municipales

Las lluvias registradas en Ramos Arizpe durante las últimas horas obligaron al Gobierno Municipal a intervenir diversos puntos de la ciudad donde la acumulación de basura y sedimentos comenzó a afectar el flujo del agua, particularmente en rejillas pluviales, canales y pasos vehiculares.

Uno de los reportes atendidos se registró en el paso inferior ubicado junto al DIF Municipal, donde personal de Protección Civil y Bomberos realizó trabajos de desazolve luego de detectar una importante acumulación de residuos que impedía el correcto desfogue del agua.

De manera paralela, cuadrillas de Servicios Primarios efectuaron labores de mantenimiento en la calle Alberto Castro, en la colonia Guanajuato, así como acciones de limpieza y revisión en el canal Escorial, el puente de la calle Antonio Flores Castro y el canal Nuevo Mirador.

Las tareas también incluyeron el desazolve de rejillas y pluviales en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de reducir riesgos de encharcamientos ante el pronóstico de nuevas precipitaciones para los próximos días.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que las dependencias municipales mantienen vigilancia permanente sobre la infraestructura pluvial para responder de manera inmediata a cualquier eventualidad derivada de las lluvias.

“Nuestra prioridad es proteger a las familias. Por eso hemos instruido atender de inmediato cada reporte y mantener en las mejores condiciones posibles las vialidades, canales y caminos”, señaló.

El edil advirtió que gran parte de los problemas de inundación registrados durante las lluvias están relacionados con la acumulación de basura en calles, arroyos y drenajes, por lo que exhortó a la población a evitar arrojar desechos en estos espacios.

Las autoridades municipales mantendrán recorridos de supervisión y monitoreo durante los próximos días, mientras continúan las condiciones meteorológicas favorables para nuevas precipitaciones en la región sureste de Coahuila.





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