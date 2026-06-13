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Coahuila

Mercadito a Peso llega por primera vez a Paredón

Más de 3 mil 500 habitantes de comunidades rurales de Ramos Arizpe fueron beneficiados con productos básicos a bajo costo mediante este programa social

  • 13
  • Junio
    2026

Por primera vez desde su creación, el programa Mercadito a Peso llegó a la comunidad de Paredón, donde más de 3 mil 500 habitantes de la zona rural de Ramos Arizpe resultaron beneficiados con la venta de productos básicos a precios simbólicos.

Durante la jornada, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que se preparó mercancía para atender a alrededor de 700 familias provenientes no solo de Paredón, sino también de comunidades como La Esperanza, Fraustro, Mesillas, La Leona, San Ignacio, Amargos y otros ejidos cercanos.

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El edil destacó que cada paquete de productos ofrecido en el programa representa un ahorro significativo para las familias del campo, donde el costo de los alimentos suele ser mayor debido a los gastos de traslado y abastecimiento. Explicó que mercancía con un valor comercial cercano a los 700 pesos puede adquirirse por poco más de 100 pesos mediante este esquema de apoyo.

“Son alrededor de 700 beneficiarios directos, pero si consideramos un promedio de cinco integrantes por familia, estamos hablando de más de 3 mil 500 personas beneficiadas con este programa”, señaló.

Gutiérrez Merino recordó que el Mercadito a Peso nació originalmente para apoyar a las familias durante la cuesta de enero; sin embargo, la demanda ciudadana llevó al municipio a mantenerlo de forma permanente mediante ajustes presupuestales y la colaboración de proveedores y empresarios que contribuyen con productos y apoyos.

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El alcalde afirmó que la respuesta obtenida en Paredón confirma la necesidad de extender este tipo de programas a las comunidades rurales, donde muchas familias enfrentan mayores dificultades para acceder a productos de la canasta básica, por lo que adelantó que el esquema continuará recorriendo distintos sectores del municipio. 


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