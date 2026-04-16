Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
mercadito_ramos_arizpe_c6d4a60e1d
Coahuila

Sigue vigente mercadito a peso ante alza en la canasta básica

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, informó que el programa se mantiene debido al encarecimiento de alimentos como tomate, cebolla, papa y limón

  • 16
  • Abril
    2026

Ante el incremento en los precios de productos básicos, el municipio de Ramos Arizpe realizará una nueva edición del mercadito a peso en la colonia Analco, como una medida para apoyar la economía familiar.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que el programa se mantiene vigente debido al encarecimiento de alimentos como tomate, cebolla, papa y limón, cuyos costos se han elevado de manera considerable en las últimas semanas.

Explicó que en esta jornada se espera la participación de habitantes de al menos cinco colonias, lo que podría generar una afluencia de hasta mil 600 personas.

El esquema permite a las familias adquirir productos a un peso por pieza, con lo que pueden conformar una despensa completa por alrededor de 140 a 150 pesos, muy por debajo de su valor en el mercado, que actualmente ronda entre los 700 y hasta 900 pesos.

El edil reconoció que sostener el programa representa un reto ante el aumento en costos de insumos, transporte y combustibles, lo que ha complicado la relación con proveedores e incluso ha puesto presión sobre la continuidad del esquema.

A pesar de ello, señaló que la intención es mantener este apoyo mientras las condiciones lo permitan, priorizando a habitantes del municipio, ya que se ha detectado la llegada de personas de otras ciudades interesadas en acceder a los productos.

El mercadito se llevará a cabo este viernes a partir de las 10:00 de la mañana en el sector de Analco, en el área adjunto al Jump Zone  en el bulevard Mariano Morales, con la meta de beneficiar a más de mil 700 familias, equivalentes a cerca de 6 mil personas.

Asimismo, adelantó que se analiza replicar el programa en otras zonas, incluidas comunidades rurales como Paredón, aunque su permanencia dependerá del comportamiento de los precios y la viabilidad operativa en las próximas semanas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_2174_452c79c619
Prevén impacto en economía familiar ante precios de la tortilla
IMG_4640_87e2a0e3a4
Observan familias viviendo en drenaje de Ramos Arizpe
EH_FOTO_VERTICAL_38_a1bcc72cc6
Fallece el 'profe Frank', referente educativo de Ramos Arizpe
publicidad

Últimas Noticias

protesta_denuncia_proyecto9_fiscalia_5740b54d35
'Proyectos 9' acumula 46 denuncias penales por presunto fraude
felix_inclusion_c56653728f
Reporta Félix Arratia avances en programas de inclusión
PLANTILLAS_WEB_EH_INFO_7_18_45fd40092f
Robos a persona mantienen ligera baja; reforzarán operativos
publicidad

Más Vistas

nl_consesiones_de_agua_af6a3bac51
Piden cancelar concesiones de agua a empresarios campesinos
EH_UNA_FOTO_1_3bc34347b8
Sheinbaum entra al TIME100 2026 como única líder latinoamericana
Logra_Fuerza_Civil_primer_lugar_nacional_en_desempeno_a90dd27ba3
Activan Operativo Muralla en Los Herrera, cinco abatidos
publicidad
×