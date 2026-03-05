Podcast
Reporte Ciudadano
Anuncian cuarta edición del 'Mercadito de a Peso' en Ramos Arizpe

El programa municipal busca apoyar la economía familiar mediante la entrega de productos básicos y diversos apoyos a bajo costo

  05
  Marzo
    2026

El gobierno municipal de Ramos Arizpe realizará este viernes 6 de marzo la cuarta edición del programa “Mercadito de a Peso”, que en esta ocasión se llevará a cabo en la colonia Parajes de los Pinos, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El edil explicó que este programa busca apoyar la economía familiar mediante la entrega de productos básicos y diversos apoyos a bajo costo, una estrategia que se ha implementado directamente en las colonias del municipio.

Detalló que en cada jornada del programa se distribuyen más de 20 toneladas de productos, entre alimentos y artículos de primera necesidad, lo que permite beneficiar a miles de familias del municipio.

Gutiérrez Merino señaló que además del apoyo municipal, el programa ha logrado sumar la participación de empresas que aportan productos para ampliar el alcance de la estrategia social.  

Entre ellas mencionó a Molinos del Fénix, Harina La Perla y La Moderna, que han colaborado para reducir costos y facilitar el acceso a los productos.

El alcalde indicó que el impacto del programa ha sido significativo, ya que con las pasadas ediciónes se ha logrado beneficiar a alrededor de 40 mil personas, considerando que el apoyo llega a familias completas que acuden a estos eventos comunitarios.

Con esta jornada en Parajes de los Pinos se alcanzará la cuarta edición del Mercadito de a Peso, programa que forma parte de las acciones del municipio para acercar apoyos directos a la población y fortalecer la economía de los hogares en Ramos Arizpe.


