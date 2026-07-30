Miguel Riquelme pone en marcha mantenimiento vial en Torreón

Por su parte, el director del SIMV, David Gerardo Fernández Hernández, informó que el programa inicia con una inversión cercana a 26 millones de pesos

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís puso en marcha este jueves el programa de mantenimiento vial “A Darle Parejo”, una estrategia con la que busca mejorar las condiciones de calles y avenidas en colonias y ejidos del municipio, además de reforzar la seguridad y movilidad de los ciudadanos.

Destinarán 100 millones de pesos a mantenimiento vial

Durante el arranque realizado en el ejido La Concha, el edil anunció que su administración destinará 100 millones de pesos a programas de pavimentación, bacheo y servicios públicos en distintos sectores de Torreón. Señaló que cada obra y acción emprendida forma parte de la estrategia “En Torreón Vamos Seguros”, orientada a mejorar la calidad de vida de la población.

Como parte del evento, Riquelme también entregó uniformes y calzado al personal del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV), y adelantó que próximamente serán dotados de nuevo equipamiento, entre ellos camiones y retroexcavadoras, para fortalecer las labores de mantenimiento.

El alcalde afirmó que su administración mantendrá presencia en colonias y comunidades para atender rezagos en servicios públicos como agua potable, pavimentación, bacheo y transporte, además de destacar la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez para impulsar obras y programas sociales en beneficio de los torreonenses.

Programa inicia con 16 cuadrillas de bacheo

Por su parte, el director del SIMV, David Gerardo Fernández Hernández, informó que el programa inicia con una inversión cercana a 26 millones de pesos y opera con 16 cuadrillas de bacheo, integradas por 80 trabajadores. En esta primera etapa, los trabajos en el ejido La Concha contemplan la rehabilitación de mil 716.20 metros cuadrados de carpeta asfáltica.