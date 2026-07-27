Miguel Ángel Riquelme destaca a Torreón como ciudad segura

Agregó que próximamente se entregarán patrullas y armamento para seguir reforzando la labor de los cuerpos de seguridad en Torreón

El Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo que Torreón se mantiene como una de las ciudades más seguras del país de acuerdo con la encuesta Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).

“La encuesta colocó a Torreón empatado con San Nicolás en quinto lugar a nivel nacional entre las ciudades con mejor percepción en el país, y se mantiene como la segunda más segura entre las ciudades con más de 500 mil habitantes… el 77.5 por ciento de los torreonenses se sienten seguros”.

Destacan coordinación entre corporaciones

Riquelme subrayó que esto se ha logrado gracias a la coordinación que existe entre las corporaciones de seguridad municipal, estatal y federales, por lo que agradeció el trabajo conjunto con el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.

“Es un resultado que se sigue manteniendo y nuestra obligación es mantenerlo así, y trabajar coordinado con el Gobernador del estado, y con todas las corporaciones. Aprovecho para agradecer a los cuerpos de policía del estado, a la Fiscalía, al Ejército y a la Guardia Nacional, sobre todo al Gobernador”.

Señaló que durante la reunión de evaluación de seguridad se han presentado resultados del trabajo en materia de seguridad, y destacó que se presentaron 27 robos, y se detuvo a 21 presuntos responsables de esos robos, lo que habla de la efectividad de las corporaciones.

Agregó que próximamente se entregarán patrullas y armamento para seguir reforzando la labor de los cuerpos de seguridad en Torreón.

Fortalecerán protección a seres sintientes

El alcalde de Torreón dijo que su administración estará atenta a la reforma a la ley para proteger a los seres sintientes que anunció el Gobernador Manolo Jiménez, y estar listos para aplicar en el ámbito de la competencia del municipio estas leyes que permitan prevenir actos de maltrato animal, y castigar a quienes incurran en esto.