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Coahuila

Queda motociclista lesionado tras accidente con tractocamión

El percance vial registrado sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, en Ramos Arizpe, provocó la movilización de elementos de auxilio, la mañana de este jueves

  • 14
  • Mayo
    2026

Un joven motociclista de 18 años resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente con un tractocamión sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, frente a la empresa Samsung, en Ramos Arizpe.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para brindar atención al conductor de la motocicleta, quien fue localizado sobre la carpeta asfáltica consciente y orientado tras el percance.

De acuerdo con el reporte preliminar, el tractocamión circulaba de oriente a poniente cuando, en la zona de retorno frente a la empresa, el motociclista intentó incorporarse a la vialidad y presuntamente derrapó tras impactar una boya de concreto, para posteriormente golpear la llanta trasera izquierda de la pesada unidad.

Durante la valoración médica, el joven presentó una probable fractura en la muñeca derecha, una herida de aproximadamente 20 centímetros de largo y tres de profundidad en la pierna derecha, además de múltiples contusiones en extremidades superiores e inferiores.

Tras estabilizarlo en el sitio, los paramédicos realizaron el traslado del lesionado a la Clínica 2 del IMSS para recibir atención médica especializada.

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de los hechos para deslindar responsabilidades.


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