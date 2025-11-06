Cerrar X
Coahuila

Muere menor motociclista tras choque contra auto

El fatal percance se registró durante la mañana de este jueves, en el cruce de las avenidas Presidente Cárdenas y Rayón, en Saltillo

  • 06
  • Noviembre
    2025

Un trágico accidente se registró la mañana de este jueves en el cruce de las avenidas Presidente Cárdenas y Rayón cobró la vida de un joven motociclista de apenas 17 años, identificado como José Maximiliano López López.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven circulaba en su motocicleta cuando un automóvil presuntamente no respetó el señalamiento de alto, impactándolo violentamente y provocando que saliera proyectado varios metros.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron de inmediato al lugar y trasladaron al menor al Hospital General de Saltillo, donde lamentablemente fue declarado sin vida minutos más tarde debido a las graves lesiones internas que presentaba, entre ellas estallamiento de vísceras, según informaron fuentes médicas.

Elementos de Tránsito Municipal y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el aseguramiento del conductor responsable, quien fue puesto a disposición de las autoridades para deslindar responsabilidades.


