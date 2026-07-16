Muere niño regio de 7 años tras ser atropellado en Saltillo

Posteriormente, policías municipales acordonaron el área y aseguraron al conductor, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público

Jesús Emiliano, un niño de 7 años originario de Monterrey, Nuevo León, perdió la vida la tarde del miércoles tras ser atropellado por una camioneta mientras jugaba en calles de la colonia Brisas Poniente, donde se encontraba de vacaciones en casa de su abuela.

El accidente ocurrió alrededor de las 18:30 horas sobre el bulevar Carlos Cárdenas, cuando el menor presuntamente salió de manera repentina entre dos camiones de volteo de tres y media toneladas que permanecían estacionados sobre la vialidad, reduciendo el campo de visión del conductor.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la unidad involucrada era una camioneta Chevrolet Colorado, conducida por Lucio Ovalle González, de 45 años, quien circulaba con dirección al poniente cuando ocurrió el percance.

Tras el impacto, el menor salió proyectado varios metros y sufrió un severo traumatismo craneoencefálico que le provocó la muerte prácticamente de manera instantánea.

Elementos de la Policía Municipal y paramédicos acudieron al lugar tras el reporte al Sistema de Emergencias 911; sin embargo, únicamente confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, policías municipales acordonaron el área y aseguraron al conductor, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de la escena y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Tras ser informados del accidente, los padres del menor viajaron desde Monterrey hasta Saltillo para realizar la identificación del cuerpo y los trámites correspondientes.

Vecinos de la colonia Brisas Poniente señalaron que desde hace tiempo han solicitado la intervención de las autoridades debido a que camiones de carga permanecen estacionados sobre el bulevar Carlos Cárdenas, situación que —afirmaron— representa un riesgo para peatones y automovilistas al reducir la visibilidad.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación para establecer con precisión la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.