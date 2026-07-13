La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

Inicio / Coahuila / Muere hombre por quemaduras tras explosión de gas en Saltillo

El hombre que sufrió graves quemaduras durante un flamazo registrado días atrás mientras una pipa abastecía un tanque estacionario en un domicilio de la colonia Balcones de Morelos, en Saltillo, perdió la vida la mañana de este lunes a consecuencia de las lesiones.

La víctima fue identificada como José Federico "N", quien permanecía hospitalizado desde el accidente, pero no logró recuperarse debido a la gravedad de su estado de salud.

De acuerdo con la información disponible, el incidente ocurrió cuando presuntamente se registró una fuga de gas durante las maniobras de abastecimiento, lo que provocó un flamazo que alcanzó al propietario de la vivienda.

El hombre presentó quemaduras en aproximadamente el 90 por ciento de su cuerpo, por lo que inicialmente fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado a la Clínica 1 del IMSS; posteriormente fue llevado a un hospital privado, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

De manera preliminar, trascendió que los operadores de la pipa involucrada serán presentados ante el Ministerio Público como parte de las diligencias.

Las autoridades aclararon que este deceso corresponde al accidente ocurrido en la colonia Balcones de Morelos y no al trabajador lesionado en la explosión registrada el pasado fin de semana en una vulcanizadora de Saltillo.