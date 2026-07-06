Hombre muere atropellado por camioneta sobre Carretera Nacional

La persona fallecida era un hombre de aproximadamente 35 a 40 años. El conductor fue detenido y puesto a disposición de las autoridades.

Un hombre de entre 35 y 40 años de edad perdió la vida la noche del domingo tras ser atropellado sobre la Carretera Nacional, a la altura del cruce con La Bola Norte, en la colonia El Uro, al sur del municipio de Monterrey.

El accidente fue reportado alrededor de las 21:12 horas, movilizando a cuerpos de auxilio hasta el sitio. A su llegada, los rescatistas confirmaron que se trataba de un atropello en el que estuvo involucrada una Nissan Urvan.

Paramédicos realizaron la valoración prehospitalaria de la víctima; sin embargo, determinaron que ya no presentaba signos vitales. Personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) confirmó el fallecimiento en el lugar.

Autoridades confirman que ya no contaba con signos vitales

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la persona fallecida era un hombre de aproximadamente 35 a 40 años, de tez morena y con abundante vello facial. Vestía una playera con diseño de camuflaje en colores blanco y negro, un short gris con naranja y se encontraba descalzo.

En el sitio también fue localizada una mochila con camuflaje pixelado, mientras que un par de zapatos negros quedaron dispersos tras el impacto.

Retienen a conductor responsable de atropello en Carretera Nacional

El conductor de la camioneta, identificado como Isaac, de 40 años de edad, fue valorado por los cuerpos de auxilio y no presentó lesiones de consideración. Posteriormente, fue retenido por las autoridades para quedar a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica como parte de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.

Elementos de Protección Civil de Monterrey atendieron la emergencia, mientras que personal de Movilidad Monterrey resguardó el área en apoyo a las diligencias correspondientes.