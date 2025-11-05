Multarán con $1 mdp a Piedras Negras y al Bar Oklahoma

Al advertir que el maltrato animal no es un juego, el diputado local del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Valdés Flores, dijo que el Bar Oklahoma de Saltillo, que se hizo viral por introducir un caballo al antro y darle de tomar alcohol, será multado con más de un millón de pesos.

Agregó que una multa similar será aplicada al Ayuntamiento de Piedras Negras por el trato que le dieron empleados municipales a los cuerpos de perros que fueron arrojados al relleno sanitario de esa ciudad, y cuyo video también se hizo viral en redes sociales.

“En el estado de Coahuila, en lo que es nuestra jurisdicción, sí se están aplicando las multas al día siguiente que se le vence el plazo, y desde aquí le aplaudo a la procuradora, que no baje la guardia y que tenga la mano muy firme y muy dura, que no tenga consideraciones y que se vaya a los topes máximos de lo que marca la norma”.

Destacó que en lo que corresponde a Coahuila, las autoridades han trabajado porque en este estado se respete la vida de los animales y se proteja al medio ambiente, y para ello se sigue trabajando en la prevención y en la sanción de actos que atentan contra esos principios.

Destacó que casos como el incendio en la Pinalosa le corresponden al Gobierno federal, pero en lo que compete a Coahuila se están aplicando las leyes para que se sienten los precedentes necesarios y se evite la repetición de los mismos.

Comentarios