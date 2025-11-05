Cerrar X
coahuila_bar_oklahoma_2e8c143f66
Coahuila

Multarán con $1 mdp a Piedras Negras y al Bar Oklahoma

Multas de más de un millón de pesos para bar en Saltillo y municipio de Piedras Negras por maltrato y muerte de animales

  • 05
  • Noviembre
    2025

Al advertir que el maltrato animal no es un juego, el diputado local del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Valdés Flores, dijo que el Bar Oklahoma de Saltillo, que se hizo viral por introducir un caballo al antro y darle de tomar alcohol, será multado con más de un millón de pesos.

Agregó que una multa similar será aplicada al Ayuntamiento de Piedras Negras por el trato que le dieron empleados municipales a los cuerpos de perros que fueron arrojados al relleno sanitario de esa ciudad, y cuyo video también se hizo viral en redes sociales.

“En el estado de Coahuila, en lo que es nuestra jurisdicción, sí se están aplicando las multas al día siguiente que se le vence el plazo, y desde aquí le aplaudo a la procuradora, que no baje la guardia y que tenga la mano muy firme y muy dura, que no tenga consideraciones y que se vaya a los topes máximos de lo que marca la norma”.

Destacó que en lo que corresponde a Coahuila, las autoridades han trabajado porque en este estado se respete la vida de los animales y se proteja al medio ambiente, y para ello se sigue trabajando en la prevención y en la sanción de actos que atentan contra esos principios.

Destacó que casos como el incendio en la Pinalosa le corresponden al Gobierno federal, pero en lo que compete a Coahuila se están aplicando las leyes para que se sienten los precedentes necesarios y se evite la repetición de los mismos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_03_at_4_56_12_PM_a8505127ba
Cierran cifras en panteones, pero siguen las visitas en Saltillo
INFO_7_VERTICAL_1_8e5ff2253c
Cae sospechoso de matar a un gato en Apodaca: Medio Ambiente
Whats_App_Image_2025_11_02_at_7_22_50_PM_eb75e485e0
Fernando Aguirre apoya con kits de limpieza en panteón
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_05_T133913_732_9ef3be5ea8
Separan a titular de Protección Civil tras tragedia en Waldo’s
EH_DOS_FOTOS_2025_11_05_T133417_362_f36b77cec8
Madonna elogia a Rosalía y su nuevo álbum LUX
5355a8a1_1095_4d62_aef1_fc0f210685e5_6cb7ef970e
Consolidan Monterrey y Dallas lazos rumbo al Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
nl_interconexion_68bc30b6bc
Ven obra vial de la Interconexión como ‘negociazo’ inmobiliario
mujer_crimen_cumbres_304d63a844
Mujer asesinada era socia y compañera de trabajo de su agresor
publicidad
×