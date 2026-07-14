No respeta señalamiento vial y deja lesionado a motociclista

El conductor de una camioneta lesionó a un motociclista después de que presuntamente no hiciera el alto obligatorio al llegar al cruce de las calles 46 y 20

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Un accidente de tránsito ocurrido en la colonia Federico Berrueto Ramón dejó como saldo a un motociclista con lesiones, luego de que presuntamente el conductor de una camioneta Mitsubishi no hiciera el alto obligatorio al llegar al cruce de las calles 46 y 20, provocando el impacto.

Vecinos del sector solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al percatarse del percance.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para valorar al motociclista, quien afortunadamente no presentó lesiones de consideración, por lo que no fue reportado en estado grave.

Personal de Tránsito Municipal tomó conocimiento de los hechos y llevó a cabo las investigaciones correspondientes para reconstruir la mecánica del accidente.

Será con base en el peritaje que se determinará la responsabilidad de los involucrados y el procedimiento legal a seguir.