Descarta alcaldesa de Arteaga riesgos en grieta

Las autoridades municipales señalaron que, hasta el momento, no existen evidencias de que la grieta esté relacionada con una falla geológica activa

La alcaldesa de Arteaga informó que, con base en los estudios técnicos realizados, la grieta localizada en el ejido Tierras Prietas no representa un peligro inmediato para las viviendas cercanas.

No obstante, adelantó que durante la próxima temporada vacacional se implementará un acordonamiento preventivo en la zona para evitar que visitantes se acerquen al sitio y garantizar su seguridad.

Especialistas descartan riesgo inmediato para viviendas

La inspección fue realizada por especialistas de Protección Civil, personal de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) y el geólogo Luis Eutiquio Canales Gutiérrez, quienes concluyeron que la fractura se encuentra en un área con condiciones geológicas propensas a este tipo de formaciones naturales.

De acuerdo con el análisis, la erosión del terreno, la variación en la humedad del subsuelo y los cambios en los mantos acuíferos han favorecido la aparición de este fenómeno.

Zona permanecerá bajo vigilancia permanente

Las autoridades municipales señalaron que, hasta el momento, no existen evidencias de que la grieta esté relacionada con una falla geológica activa o con actividad sísmica.

Aun así, el sitio permanecerá bajo monitoreo constante para detectar cualquier modificación en su comportamiento, mientras que el acceso será restringido durante el periodo de mayor afluencia turística como medida preventiva.