Sheinbaum reitera cero impunidad en caso de Tania Flores

Sheinbaum reiteró la política de cero impunidad y afirmó que el Gobierno federal no protegerá a exfuncionarios investigados por corrupción

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el Gobierno federal no brindará protección a ningún exfuncionario señalado por presuntos actos de corrupción y reiteró que la política de su administración es de "cero impunidad", por lo que todas las investigaciones deberán resolverse conforme a la ley.

Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria fue cuestionada sobre la situación jurídica de la exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, Tania Flores Guerra, y respondió que corresponde exclusivamente a las autoridades ministeriales y judiciales determinar las responsabilidades en cada caso.

Aquí te presentamos la edición impresa: El Horizonte Coahuila- 15 de julio

Sheinbaum asegura que el Gobierno no protege a nadie

"El Gobierno de la República no protege a nadie", sostuvo la presidenta, al señalar que las fiscalías son las encargadas de integrar las investigaciones, presentar las pruebas y permitir que los jueces resuelvan conforme al debido proceso.

Para respaldar su postura, recordó otros casos recientes de exfuncionarios y autoridades municipales investigados por presuntos delitos, entre ellos la exalcaldesa de Cuautla, Morelos, acusada de extorsión, y el alcalde de Tequila, Jalisco, al insistir en que el combate a la corrupción no contempla excepciones.

Exalcaldesa de Múzquiz enfrenta proceso por presunto peculado

Las declaraciones se producen después de la detención de Tania Flores Guerra, ocurrida el pasado 4 de julio en San Pedro Garza García, Nuevo León, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por autoridades de Coahuila.

La exalcaldesa es investigada por los presuntos delitos de peculado y ejercicio abusivo de funciones, derivados de supuestas irregularidades detectadas durante su administración municipal entre 2022 y 2024.

De acuerdo con la Fiscalía de Coahuila, las investigaciones están relacionadas con el presunto manejo irregular de recursos públicos, la contratación de obra pública y otras posibles anomalías administrativas.

Tras su captura, Flores Guerra fue trasladada a un Centro de Reinserción Social en Coahuila, donde permanece a disposición de un juez de control, que determinará su situación jurídica conforme avance el proceso penal.

Sheinbaum reiteró que toda persona investigada debe enfrentar los procedimientos legales correspondientes y que serán las instancias de procuración e impartición de justicia las responsables de determinar si existe o no responsabilidad penal.