Obligan lluvias a resguardar familias en escuelas

Las intensas lluvias registradas durante la madrugada y la mañana de este lunes en Piedras Negras obligaron a las autoridades a resguardar a decenas de familias y suspender clases en distintos planteles educativos con el objetivo de evitar riesgos para niñas, niños y personal docente.

La medida fue tomada ante las severas inundaciones que afectaron diversos sectores de la ciudad y que complicaron la movilidad en calles y avenidas.

Los cuerpos de emergencia atendieron al menos 28 reportes relacionados con viviendas inundadas, personas atrapadas, rescates de automovilistas y situaciones de riesgo provocadas por la creciente de arroyos.

Colonias como Año 2000, Acoros Progresivo, Vista Hermosa, Nueva Vista Hermosa, Lázaro Cárdenas, San Pedro y Villa de Fuente registraron afectaciones considerables, por lo que se mantuvieron operativos de auxilio para proteger a la población más vulnerable.

La contingencia dejó además una víctima mortal de manera preliminar, luego de que un hombre fuera localizado sin aparentes signos vitales en la colonia Nueva Vista Hermosa.

Mientras continúan las labores de evaluación y apoyo a las familias afectadas, las autoridades reiteraron que la suspensión de actividades escolares busca salvaguardar la integridad de los estudiantes y evitar que menores de edad se expongan a corrientes de agua, inundaciones o situaciones de peligro derivadas de las condiciones meteorológicas.

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