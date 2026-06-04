Ocho días después de su captura, oso juvenil sigue en cautiverio

A ocho días de haber sido capturado en Saltillo tras deambular por diversos sectores urbanos de la ciudad, el oso negro juvenil continúa bajo resguardo de autoridades ambientales sin que exista una fecha pública para su liberación o reintroducción en alguna de las extensas zonas boscosas de Coahuila.

El caso ha comenzado a generar cuestionamientos entre ambientalistas y ciudadanos, quienes señalan que el ejemplar permanece en una jaula de dimensiones reducidas mientras la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila define su destino.

La captura ocurrió después de que el oso fuera visto durante varios días en colonias como Cerro del Pueblo, El Mirador y Panteones, donde vecinos difundieron videos del animal desplazándose por calles, arroyos y áreas habitadas. Finalmente fue localizado dentro de un drenaje pluvial y asegurado mediante sedación por personal especializado.

Aunque el operativo fue presentado como una medida para proteger tanto al ejemplar como a la población, la situación ha cambiado de enfoque conforme pasan los días sin que se concrete su retorno a un hábitat natural.

Especialistas en manejo de fauna silvestre suelen advertir que los periodos prolongados de cautiverio pueden incrementar los niveles de estrés en ejemplares acostumbrados a grandes áreas de desplazamiento, especialmente en animales jóvenes que se encuentran en etapa de exploración territorial.

La permanencia del oso bajo resguardo ha abierto interrogantes sobre los protocolos de reintroducción utilizados por las autoridades ambientales y sobre la capacidad institucional para encontrar sitios adecuados dentro de una entidad que cuenta con miles de hectáreas de zonas serranas y bosques donde habita la especie.

Hasta el momento, ni la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila, encabezada por Susana Estens de la Garza, ni la Dirección de Vida Silvestre han informado públicamente cuándo será liberado el ejemplar, cuáles son los criterios técnicos que mantienen suspendida la reubicación o qué condiciones específicas debe cumplir el sitio seleccionado para su retorno.

La situación contrasta con los argumentos utilizados durante el operativo de captura, cuando las autoridades señalaron que el objetivo principal era proteger al animal y regresarlo a condiciones seguras.

Mientras tanto, el ejemplar permanece lejos de su entorno natural, convertido en el centro de un debate sobre la rapidez con la que las instituciones ambientales deben actuar cuando se trata de fauna silvestre que, después de ser rescatada, sigue esperando regresar al bosque.

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