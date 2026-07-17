Investigación por huachicol fiscal sigue abierta: García Harfuch

Omar García Harfuch informó que la investigación por contrabando de combustible suma ocho órdenes de aprehensión y continúa abierta

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto "N", forma parte de una investigación iniciada hace más de un año por una presunta red dedicada al contrabando de combustible.

Durante un mensaje, el funcionario explicó que las indagatorias surgieron tras el aseguramiento de 33 ferrotanques, hecho que permitió a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) identificar una de las mayores redes de contrabando de combustible investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

Ocho órdenes de aprehensión cumplimentadas

García Harfuch señaló que hasta el momento se han ejecutado ocho órdenes de aprehensión relacionadas con el caso y que aún quedan otras pendientes de cumplimentar.

Asimismo, explicó que las investigaciones revelaron que la organización declaraba únicamente el 10% de la capacidad real del combustible transportado en ferrotanques que ingresaban al territorio nacional, presuntamente para ocultar el volumen real de la mercancía.

El secretario precisó que la investigación permanece abierta y continúa bajo la conducción de la Fiscalía General de la República.

Exgobernador de baja California relacionado con el huachicol

La Fiscalía General de la República informó que Ernesto "N", exgobernador de Baja California, fue detenido la tarde del jueves en Ensenada por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

La captura se realizó luego de que un juez libró una orden de aprehensión como parte de una investigación relacionada con presuntas operaciones de contrabando de hidrocarburos efectuadas mediante una empresa fundada por el exmandatario estatal.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ejecutaron el mandato judicial en el municipio de Ensenada, sin que hasta el momento las autoridades hayan informado el sitio exacto donde ocurrió el operativo.

La Fiscalía calificó el caso como una investigación de alta complejidad y señaló que Ernesto "N" es investigado por su presunta participación en una estructura dedicada a la introducción ilegal de combustible al país.