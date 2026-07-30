Mueren madre e hijo en incendio de vivienda en Torreón

Una mujer de 28 años y su hijo de ocho fallecieron la madrugada de este jueves tras un incendio registrado en una vivienda de la colonia Abastos, en Torreón

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Una tragedia se registró durante la madrugada de este jueves en la colonia Abastos de Torreón, donde una mujer de 28 años y su hijo de ocho años perdieron la vida tras un incendio ocurrido al interior de su vivienda.

Los hechos se registraron en el cruce de la calle Francisco Márquez y la avenida De la Paz, donde vecinos alertaron a los cuerpos de emergencia al percatarse del fuego que consumía parte del inmueble.

Vecinos intentaron ayudar antes de la llegada de autoridades

De acuerdo con los primeros reportes, al arribar al lugar elementos del Cuerpo de Bomberos ya trabajaban para controlar las llamas, mientras varios vecinos intentaban ingresar a la vivienda con la intención de rescatar a las personas que permanecían en el interior.

Las labores de emergencia se concentraron en sofocar el incendio y evitar que el fuego se extendiera a propiedades cercanas.

Una vez que la situación fue controlada, los rescatistas ingresaron al inmueble para realizar una inspección y localizar a los ocupantes de la vivienda.

Localizan sin vida a las víctimas

Dentro del domicilio fueron encontrados sin signos vitales Fátima Rincón, de 28 años, y su hijo Logan Alejandro Rincón, de ocho años.

Las primeras investigaciones apuntan a que ambas víctimas habrían fallecido por intoxicación derivada de la inhalación de humo, ya que el área donde fueron encontradas no presentaba daños directos provocados por las llamas.

Elementos de Seguridad Pública Municipal apoyaron en el desalojo de las personas que se concentraron en el lugar para observar lo ocurrido, además de establecer un perímetro de seguridad que permitiera el trabajo de bomberos, peritos y personal ministerial.

La vivienda quedó bajo resguardo mientras se desarrollaban las diligencias para recopilar evidencias relacionadas con el siniestro.

Por su parte, las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar qué provocó el incendio y cómo se desarrollaron los hechos al interior del inmueble.

Será a través de los peritajes especializados y de la necropsia de ley como se establecerán de manera oficial tanto las causas del fuego como el motivo exacto del fallecimiento de madre e hijo.