El alcalde Tomás Gutiérrez confirmó que la estrategia busca reforzar la vigilancia, inhibir delitos y mantener buenos indicadores

Inicio / Coahuila / Operativos dejan 245 detenidos en Ramos Arizpe durante julio

Los operativos coordinados entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno han dejado 245 personas detenidas en lo que va de julio en Ramos Arizpe, como parte de la estrategia de seguridad implementada para reforzar la vigilancia y prevenir delitos en distintos sectores del municipio.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que las acciones son resultado del trabajo conjunto entre autoridades municipales, estatales y federales para mantener las condiciones de seguridad en la ciudad.

“La seguridad continúa siendo una prioridad para nuestra administración”, señaló.

En los despliegues participan elementos del Ejército Mexicano, Marina, Policía Estatal, Agencia de Investigación Criminal, Dirección de Seguridad Pública Municipal y demás corporaciones que integran el modelo de seguridad en Coahuila.

Durante el pasado fin de semana, los recorridos de vigilancia se concentraron en colonias como Manantiales del Valle, Revolución Mexicana, Santa Fe, Blanca Esthela, Santos Saucedo, Fidel Velázquez, Nuevo Ramos, Jardines de Analco, Analco I y II, Santa Luz Analco, Mirador, Cañadas del Mirador, Villa Sol, Valle Poniente, Parajes de los Pinos, Esmeralda, Tenerías, Lázaro Cárdenas, El Cura y Anacahuita.

El edil destacó que la coordinación permanente entre los tres niveles de gobierno ha permitido fortalecer la presencia policial en las colonias y responder con mayor rapidez a los reportes ciudadanos.

Finalmente, reiteró que los operativos preventivos continuarán de manera permanente con el objetivo de preservar el orden público, inhibir conductas delictivas y mantener a Ramos Arizpe entre los municipios con mejores indicadores de seguridad en el estado.