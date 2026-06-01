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Coahuila

Suman 545 detenciones en Ramos Arizpe durante mayo

Operativos coordinados entre corporaciones de seguridad permitieron realizar 545 detenciones en el municipio a lo largo del mes de mayo

  • 01
  • Junio
    2026

Las corporaciones de seguridad que operan en Ramos Arizpe realizaron 545 detenciones durante mayo, resultado de operativos de vigilancia, recorridos preventivos y atención a reportes ciudadanos en distintos sectores del municipio. 

De acuerdo con información de las autoridades municipales, las detenciones incluyen tanto personas aseguradas por faltas administrativas como individuos puestos a disposición del Ministerio Público por su probable participación en hechos delictivos.

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Los resultados forman parte de las estrategias permanentes de seguridad implementadas en coordinación entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno para reforzar la vigilancia y la prevención del delito. 

En estos operativos participan elementos de la Policía Preventiva Municipal, Secretaría de Marina, Agencia de Investigación Criminal, Fiscalía General del Estado y Guardia Nacional, entre otras instituciones que mantienen presencia en la ciudad. 

Uno de los despliegues más recientes se llevó a cabo durante el pasado fin de semana en colonias del poniente de Ramos Arizpe, donde 35 personas fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades correspondientes. 

Las acciones de seguridad se han concentrado en recorridos preventivos, respuesta a reportes ciudadanos y operativos coordinados en colonias, zonas comerciales y espacios públicos. 

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Autoridades municipales señalaron que la participación ciudadana mediante denuncias y reportes continúa siendo una herramienta importante para la detección de conductas que afectan la tranquilidad y la convivencia en distintos sectores. 

Los operativos de vigilancia y proximidad social permanecerán activos de manera permanente como parte de las estrategias de seguridad implementadas en el municipio.  


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