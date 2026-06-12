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Nuevo León

Dejan operativos más de 120 detenidos en una semana en Nuevo León

Del 5 al 11 de junio, las corporaciones de seguridad que operan en Nuevo León lograron la detención de 123 personas por diversos delitos

  • 12
  • Junio
    2026

Durante la semana del 5 al 11 de junio, las corporaciones de seguridad que operan en Nuevo León lograron la detención de 123 personas por diversos delitos, pese a que no fue necesario activar el Operativo Muralla, estrategia implementada para blindar los límites territoriales y las zonas rurales del estado para evitar el ingreso de grupos armados provenientes de otras entidades. 

De acuerdo con el secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla, la corporación estatal, es decir, Fuerza Civil, concretó la detención de 57 personas, además del aseguramiento de siete vehículos y un arma de fuego. 

“Como saben, el Operativo Muralla se desarrolla en la zona rural del estado de Nuevo León, pero durante la semana no fue necesario activar el protocolo; fueron solo tareas de vigilancia y presencia permanente, lo cual dio como resultado 57 personas detenidas”, dijo Escamilla.

Por otra parte, el Grupo de Coordinación Metropolitana reportó la captura de otras 66 personas. Este esquema de coordinación integra esfuerzos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad federal, la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional de Migración, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, la Agencia Estatal de Investigaciones y las policías municipales del área metropolitana. 

Además de las detenciones, las autoridades aseguraron 10 vehículos y siete armas de fuego como parte de los operativos realizados en distintos puntos de la zona metropolitana. 

“Colaboran de manera permanente las autoridades de los tres niveles de gobierno; se hicieron 66 detenciones, de las cuales fueron relevantes 21 a nivel metropolitano”, especificó Escamilla. 

De esas 21 detenciones consideradas relevantes, seis se realizaron en el municipio de Juárez, cinco en Monterrey, tres en Guadalupe y dos en Escobedo, mientras que el resto correspondió a otros municipios del área metropolitana.


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