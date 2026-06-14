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Coahuila

PAN, PVEM, MC y México Avante quedan sin prerrogativas estatales

El presidente del IEC sostuvo que, desde la perspectiva técnica y jurídica de la autoridad electoral, la elección se desarrolló con apego a la legalidad

  • 14
  • Junio
    2026

Cuatro partidos políticos perderán el acceso a prerrogativas estatales en Coahuila luego de no alcanzar el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección de diputados locales, confirmó el presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, tras concluir el cómputo estatal de los comicios.

El funcionario precisó que el partido local México Avante perderá además su registro estatal al obtener apenas el 0.63 por ciento de la votación, mientras que PAN, Partido Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano conservarán su registro nacional, pero dejarán de recibir financiamiento público local para actividades ordinarias y electorales en Coahuila.

“Lo único que perderá el registro sería el partido México Avante porque no alcanza el tres por ciento. Los demás partidos nacionales que no alcanzaron el tres por ciento únicamente perderían las prerrogativas locales”, explicó.

Contabilizan más de 54 mil votos nulos tras votaciones 

De acuerdo con los resultados finales aprobados por el IEC, la votación válida emitida fue de 1 millón 213 mil 321 votos, una vez descontados 54 mil 517 votos nulos y 412 sufragios para candidaturas no registradas.

El PRI se consolidó como la principal fuerza política de la elección al obtener 651 mil 086 votos, equivalentes al 53.66 por ciento de la votación válida emitida.

Morena se ubicó en segundo lugar con 290 mil 056 votos, lo que representa el 23.91 por ciento de los sufragios.

Por su parte, Nuevas Ideas alcanzó 77 mil 744 votos para un 6.41 por ciento, mientras que Unidad Democrática de Coahuila obtuvo 50 mil 837 votos, equivalentes al 4.19 por ciento.

El Partido del Trabajo logró conservar su registro local al sumar 46 mil 071 votos, correspondientes al 3.80 por ciento de la votación.

En contraste, los partidos que quedaron por debajo del umbral legal del tres por ciento fueron el PAN con 27 mil 819 votos y 2.29 por ciento; el Partido Verde Ecologista de México con 34 mil 088 votos y 2.81 por ciento; Movimiento Ciudadano con 25 mil 579 votos y 2.11 por ciento; así como México Avante con 7 mil 609 votos y apenas 0.63 por ciento de la votación.

Rodríguez Fuentes señaló que los partidos todavía cuentan con un plazo de cuatro días para impugnar tanto el acuerdo de cómputo estatal como la asignación de diputaciones de representación proporcional.

El presidente del IEC sostuvo que, desde la perspectiva técnica y jurídica de la autoridad electoral, la elección se desarrolló con apego a la legalidad y confió en que las resoluciones aprobadas por el Consejo General serán ratificadas por los tribunales electorales.

“Consideramos que fue una jornada ejemplar, una jornada con una participación importante y un proceso que se realizó totalmente apegado a derecho”, afirmó.

Con estos resultados, Morena obtuvo cinco diputaciones plurinominales; PRI una; Partido del Trabajo una; Unidad Democrática de Coahuila una; y Nuevas Ideas una, conformando así la distribución final de las nueve curules de representación proporcional para la próxima legislatura local. 


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