Adelanta Morena que no apoyará reforma electoral

El partido anunció que votará contra las reformas del PRI, PAN y MC al señalar riesgos para los contrapesos institucionales y la legalidad.

El Grupo Legislativo de Morena anunció que no apoyarán las reformas a la Constitución local y a la Ley Electoral del Estado que plantean las bancadas del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.

Al acusar que estas reformas se dan con un acuerdo político previo, los morenistas adelantaron que no se presentarán a la Comisión de Legislación programada hoy a las 18:00 horas

“Morena ha expresado pública y claramente sus argumentos de fondo en contra de estas propuestas. Nos oponemos a la intención de modificar el régimen constitucional de licencias del titular del Poder Ejecutivo para ampliar hasta 180 días la posibilidad de ausentarse del cargo, manteniendo la facultad de designar unilateralmente a un encargado del despacho, sin intervención del Congreso del Estado, lo cual rompe el equilibrio constitucional y debilita los contrapesos democráticos”, exponen en el escrito. “También hemos señalado nuestra preocupación por las reformas electorales que, bajo el argumento de fortalecer la paridad, pueden convertirse en mecanismos de distribución política y discrecionalidad partidista en municipios estratégicos”.

Los legisladores afirmaron que la ausencia no representa evasión o falta de argumentos, sino un acto de congruencia ante los ciudadanos.