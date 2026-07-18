Proponen comisiones de justicia cívica en Coahuila

El PAN propone que los 38 municipios de Coahuila creen comisiones de justicia cívica para prevenir conflictos vecinales y fortalecer la paz social

El diputado del PAN Gerardo Aguado Gómez presentó un punto de acuerdo para que los 38 municipios de Coahuila cuenten con comisiones de justicia cívica, con la finalidad de prevenir conflictos entre vecinos.

Aguado Gómez dijo que desde el año pasado presentó una iniciativa para reformar el Sistema Homologado de Justicia Cívica, que contempla protocolos para dirimir diferencias entre particulares por situaciones como ruido, mascotas, disposición de la basura y otras circunstancias que, en el día a día, pueden generar confrontación entre los vecinos.

“Coahuila es uno de los estados más seguros del país, pero tenemos que empezar a platicar de la seguridad del ‘metro cuadrado’, y esta empieza fomentando la sana convivencia y la paz social. “De nada sirve transitar tranquilamente por las calles si cuando llegamos a nuestra casa, nuestro departamento, al fraccionamiento o la colonia donde vivimos, vamos a estar de pleito con el vecino”.

Buscan fortalecer la justicia cívica en los municipios de Coahuila

El exhorto busca que municipios como Torreón, Monclova y Saltillo establezcan comisiones en materia de justicia cívica para crear reglamentos, políticas públicas y otros mecanismos desde los Cabildos.

“Cuando atendemos los problemas antes de que crezcan, fortalecemos la paz social, mejoramos la calidad de vida de las familias y construimos comunidades más seguras”, declaró el legislador.