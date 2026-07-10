Un juez de control vinculó a proceso al paramédico al determinar que existen elementos suficientes para investigarlo por el delito de falsedad de declaraciones

Inicio / Coahuila / Paramédico de Castaños no sería acusado por abandono de su bebé

Elías “N”, paramédico de Castaños que intentó junto con su pareja desligarse de la paternidad de un recién nacido reportando el hallazgo de un bebé “abandonado”, podría librar una acusación grave, toda vez que el menor de edad nunca estuvo en riesgo.

Fiscalía explica por qué no se configura el abandono

El delegado de la Región Centro-Carbonífera de la Fiscalía General del Estado, Everardo Lazo Chapa.

“No se da el abandono, nunca estuvo en riesgo el menor, el paramédico decide dejar a la mamá en su domicilio, se regresa y es cuando realiza el reporte, entonces ella nunca declaró ante la autoridad hasta que ya hicimos las confrontaciones de todos los videos y determinamos contradicciones en todas las versiones que él dio en un inicio”.

Dijo que, aunque hay una indignación generalizada de la sociedad en Monclova y su zona metropolitana, legalmente no se acreditó que el paramédico hubiera cometido un delito grave, salvo el de falsear la información.

“Hay un reproche social y moral ante la ciudadanía, sin embargo hay que destacar que el menor nunca estuvo en riesgo, solamente fue haber alertado a las autoridades de manera errónea y por eso se realizó la carpeta de investigación”, señaló Lazo Chapa.

Investigación continúa por falsedad de declaraciones

De acuerdo con la relatoría inicial, Elías “N” había reportado el hallazgo de un recién nacido en un contenedor de basura, sin embargo, poco después cayó en contradicciones y las autoridades determinaron que el bebé era suyo y de su pareja, pero aparentemente intentaban evadir la paternidad.

El bebé nació a bordo de una ambulancia que conducía el propio paramédico, que luego inventó la historia del hallazgo.

Un juez de control vinculó a proceso al paramédico al determinar que existen elementos suficientes para investigarlo por el delito de falsedad de declaraciones, tras establecerse que el bebé era su hijo biológico.

Aunque la autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, y durante ese tiempo Elías “N” portará un brazalete electrónico y estará en resguardo domiciliario, se prevé que no sea acusado por el abandono del menor.