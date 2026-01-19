Podcast
Tamaulipas

Crece polémica por presunto abuso a 2 doctoras residentes

Una jueza determinó que la defensa del paramédico mostró pruebas suficientes de que no se encontraba en el lugar del ataque

La presunta agresión sexual contra dos doctoras residentes dentro del Hospital Infantil de Tamaulipas desató una fuerte polémica y un amplio enojo social, luego de que el caso trascendiera públicamente y el señalado como probable responsable fuera liberado tras no ser vinculado a proceso, pese a la existencia de dos víctimas que exigen justicia y una investigación que continúa abierta.

El ataque contra las doctoras ocurrió el pasado 30 de diciembre de 2025, y la investigación continúa abierta, pese a que el señalado como probable responsable no fue vinculado a proceso en su audiencia inicial.

De acuerdo con la denuncia presentada por las víctimas, ambas fueron atacadas mientras dormían en un cuarto de descanso dentro del nosocomio. Posteriormente, al revisar las cámaras de videovigilancia del hospital, detectaron que un sujeto permaneció en el área durante aproximadamente una hora y 20 minutos, lo que generó alarma y preocupación.

El 5 de enero de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM), integró una carpeta de investigación y ejecutó una orden de aprehensión contra Carlos “G”, alias “La Rana”, identificado como probable responsable del delito de violación.

El imputado fue detenido por agentes de la Policía de Investigación y puesto a disposición de un juez de control, bajo el principio de presunción de inocencia establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Tras la detención, familiares y amigos del acusado realizaron manifestaciones públicas, asegurando que contaban con pruebas de que Carlos “G” se encontraba de vacaciones y conviviendo con su familia en el momento en que ocurrieron los hechos.

La audiencia inicial se llevó a cabo el 15 de enero y se prolongó por cerca de siete horas. Al término de la sesión, la jueza Lizeth López determinó la no vinculación a proceso del imputado, al considerar suficientes las pruebas presentadas por la defensa respecto a su ubicación durante la fecha y hora señaladas. El acusado quedó en libertad de manera inmediata.

No obstante, la autoridad judicial precisó que esta determinación no significa el cierre del caso, ya que la investigación continúa debido a la existencia de dos víctimas que exigen justicia.

En entrevista reciente, el fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, confirmó que sí existió una agresión sexual y explicó que la investigación se ha sustentado en diversos actos, como declaraciones de las víctimas, estudios forenses iniciales y la elaboración de un retrato hablado. Asimismo, aclaró que el video de las cámaras de seguridad del hospital constituye un indicio relevante, aunque no fue el único elemento que motivó la orden de aprehensión.

El Poder Judicial de Tamaulipas y la FENNAM reiteraron que la carpeta de investigación permanece vigente y que el Ministerio Público continuará con las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. En caso de obtener nuevos elementos de prueba, la fiscalía podrá actuar nuevamente conforme al marco legal.


