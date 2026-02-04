Parras alista festejos por su 428 aniversario con actividades

El municipio de Parras se prepara para conmemorar su 428 aniversario con un programa de actividades que se extenderá durante todo el mes de febrero, e incluirá eventos cívicos, culturales, deportivos, religiosos y sociales, informó el alcalde Fernando Orozco Lara.

Presentan calendario de festejos con participación ciudadana

Durante una conferencia de prensa, el edil señaló que el calendario de festejos es resultado del trabajo coordinado entre el gobierno municipal y la iniciativa privada, con el objetivo de ofrecer actividades para distintos sectores de la población y fortalecer la convivencia familiar y el sentido de identidad en la ciudad.

Inician actividades con ceremonia cívica y conferencia histórica

Las actividades iniciarán el jueves 5 de febrero con la ceremonia cívica por el 109 aniversario de la Constitución Mexicana en la Plaza de Armas, así como con la conferencia ‘La Fundación de Parras. La Compañía de Jesús en Parras: Historia y Patrimonio’, programada para las 17:00 horas en el Templo de San Ignacio de Loyola.

Eventos deportivos y tradicionales marcan la primera semana

Del 6 al 8 de febrero se llevará a cabo el Correcaminazo Coahuila 2026, un evento off road que atraerá a participantes y visitantes de distintas regiones. Para el lunes 9 de febrero, se contempla la ceremonia por el 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad, además de un torneo de fútbol infantil y juvenil en la Unidad Deportiva.

Cabalgatas, callejoneada y actividades culturales

Uno de los eventos más representativos será la Cabalgata Viesca–Parras, que se realizará del 13 al 15 de febrero. El sábado 14 de febrero se desarrollarán diversas actividades simultáneas, entre ellas una competencia de gimnasia olímpica, la Callejoneada Mágica ‘Solteros Fest’, la presentación de la Rondalla Esencia Saltillense y un corredor cultural y artesanal en la Plaza del Reloj.

Fecha central del aniversario con actos cívicos y baile popular

El lunes 16 de febrero se efectuarán torneos deportivos municipales de básquetbol, fútbol, voleibol y fútbol 7 en espacios recientemente rehabilitados. La fecha central del aniversario será el miércoles 18 de febrero, con las mañanitas a Parras, ceremonia cívica conmemorativa, torneo de cachibol, misa con imposición de ceniza, Sesión Solemne de Cabildo con entrega de preseas a parrenses distinguidos y, por la noche, un baile gratuito con el grupo Apache.

Presentaciones culturales y festivales gastronómicos

Para el jueves 19 de febrero se programó la conmemoración del Día del Ejército, la presentación del libro Conversando con el Norte y el arranque de la Cabalgata Parras–San Pedro, que concluirá el 20 de febrero, fecha en la que también se inaugurará la Sala de Artistas Parrenses en la Casa de la Cultura y se celebrará el aniversario de Grupo Región 88.3 en el Lienzo Charro “Ricardo Martínez Chapa”, con acceso gratuito.

El sábado 21 de febrero se realizará el Festival del Tamal y el Vino sobre la calle Madero, frente a la Presidencia Municipal, a partir de las 17:00 horas, con entrada libre y la opción de adquirir una copa conmemorativa para degustación. El domingo 22 de febrero se llevará a cabo la ceremonia cívica por el aniversario luctuoso de Francisco I. Madero, así como juegos de estrellas de béisbol y softbol, una carrera ciclista de ruta y el Serial MTB 2026.

Cierran festejos con actos cívicos y convocatoria real

Las actividades concluirán el martes 24 de febrero con la ceremonia por el Día de la Bandera, y el sábado 28 de febrero con el desfile y la lectura de la convocatoria para las candidatas a Reina de la Feria de la Uva y el Vino.

El alcalde reiteró la invitación a la ciudadanía y a visitantes de la región a participar en los festejos, al señalar que el aniversario de Parras busca celebrar su historia, identidad y vida comunitaria a través de espacios de convivencia abiertos para todas las familias.

