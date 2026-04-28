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Coahuila

Gran festejo del Día del Niño en Parras de la Fuente, Coahuila

El alcalde Fernando Orozco subrayó que la niñez representa un pilar fundamental para el desarrollo de la comunidad, por lo que afianzó su compromiso con ellos

  • 28
  • Abril
    2026

Con una nutrida asistencia que superó las 3 mil 500 personas, el municipio de Parras de la Fuente celebró el Día del Niño con un festival lleno de alegría en la Plaza de Armas.

El evento incluyó actividades recreativas, espectáculos artísticos y la entrega de obsequios, creando un ambiente familiar en el que niñas y niños fueron los protagonistas de la jornada.

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El alcalde Fernando Orozco Lara subrayó que la niñez representa un pilar fundamental para el desarrollo de la comunidad, por lo que reiteró el compromiso de su administración de impulsar acciones en favor de su bienestar.

Asimismo, agradeció la participación de las familias, destacando la importancia de su presencia para fortalecer la convivencia en un entorno seguro.

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Por su parte, el DIF Municipal, encabezado por su presidenta honoraria Palhoma Riojas Ramos, extendió una felicitación a las y los pequeños, invitándolos a disfrutar de las múltiples actividades preparadas.

Durante el festival se instalaron espacios de lectura y manualidades, además de una feria de emprendedores y presentaciones de talento local, que incluyeron baile, canto, gimnasia y exhibiciones, complementadas con juegos, dinámicas y la entrega de dulces y juguetes.


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