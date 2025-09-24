Cerrar X
0bd64d96_830b_4caa_a41d_cf0e759a7dda_e1426426d8
Coahuila

Pensionados protestan contra incumplimiento del Issste: Saltillo

Alrededor de 60 personas se manifestaron este lunes en la delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste)

  • 24
  • Septiembre
    2025

Alrededor de 60 personas se manifestaron este lunes en la delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), ubicada en la zona centro de Saltillo, en contra del incumplimiento en el recálculo de sus pensiones.

De acuerdo con los inconformes, existen aproximadamente 2,500 afectados en todo el estado, con casos que provienen de municipios como Torreón, Monclova y Acuña, además de procesos en Durango.

Explicaron que un tribunal administrativo ordenó al Issste recalcular las pensiones y, en caso de encontrar diferencias, pagarlas. Sin embargo, señalaron que a la fecha no han recibido respuesta, pese a que las sentencias tienen entre tres y seis años de antigüedad.

16bd6077-ae8e-4d24-a5ef-aeda0fe789c0.jpg

“Nosotros ya ganamos el juicio, lo único que pedimos es que se cumpla lo que por ley nos corresponde. Muchos compañeros ya fallecieron esperando este pago y otros apenas sobrevivimos con lo que recibimos mes con mes”, comentó uno de los manifestantes.

Otra de las asistentes señaló que la situación afecta directamente la lo economía de las familias.

 “El dinero que nos deben podría ayudarnos a pagar medicinas y consultas. No pedimos nada extra, solo que el Issste respete las resoluciones que ya fueron emitidas por un juez”.

f208f6f8-685e-4d53-98c1-661c85570314.jpg

Los manifestantes indicaron que, en septiembre, el Issste implementó un sistema para consultar el estatus de los cumplimientos de sentencia, otorgando un plazo de 20 días hábiles para dar información a los pensionados.

Advirtieron que ese plazo vencerá en noviembre, cuando cierra el presupuesto del instituto, lo que impediría que se paguen este año las resoluciones pendientes y trasladaría la situación al próximo ejercicio fiscal.

“Nos dicen que en noviembre cierra el presupuesto y que lo nuestro pasaría para el próximo año. Llevamos años esperando, y posponerlo otra vez es condenar a muchos a no ver resuelto este derecho en vida”, expresó otro de los inconformes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

96be3577_dbec_443d_b0cd_d72444597827_ca74c6e5ef
Inicia en Saltillo la jornada '40 Días por la Vida' con oración
EH_UNA_FOTO_2025_09_21_T152329_676_7ca505ae03
Suman 28 personas fallecidas por explosión de pipa en CDMX
EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T165506_171_05885452a5
Reprimen protesta con gases frente a centro migratorio en EUA
publicidad

Últimas Noticias

Captura_de_pantalla_2025_09_25_013240_cf7c77c85e
Pronóstico del clima en Monterrey: jueves 25 de septiembre
Whats_App_Image_2025_09_24_at_11_28_26_PM_91b9d6db21
NL en alerta: refuerza acciones ante caso de gusano barrenador
finanzas_canasta_basica_8037e3f909
Empujan mercancías y servicios ‘subida’ de precios en México
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_23_at_12_59_35_AM_617d375e93
Despiden familiares y amigos a la conductora Débora Estrella
Whats_App_Image_2025_09_22_at_8_03_43_PM_c2a4eb48da
Lanza Adrián de la Garza programa piloto de movilidad sostenible
EH_FALLECIMIENTO_5242d1575e
Muere Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro, a los 75 años
publicidad
×