Pensionados protestan contra incumplimiento del Issste: Saltillo

Alrededor de 60 personas se manifestaron este lunes en la delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), ubicada en la zona centro de Saltillo, en contra del incumplimiento en el recálculo de sus pensiones.

De acuerdo con los inconformes, existen aproximadamente 2,500 afectados en todo el estado, con casos que provienen de municipios como Torreón, Monclova y Acuña, además de procesos en Durango.

Explicaron que un tribunal administrativo ordenó al Issste recalcular las pensiones y, en caso de encontrar diferencias, pagarlas. Sin embargo, señalaron que a la fecha no han recibido respuesta, pese a que las sentencias tienen entre tres y seis años de antigüedad.

“Nosotros ya ganamos el juicio, lo único que pedimos es que se cumpla lo que por ley nos corresponde. Muchos compañeros ya fallecieron esperando este pago y otros apenas sobrevivimos con lo que recibimos mes con mes”, comentó uno de los manifestantes.

Otra de las asistentes señaló que la situación afecta directamente la lo economía de las familias.

“El dinero que nos deben podría ayudarnos a pagar medicinas y consultas. No pedimos nada extra, solo que el Issste respete las resoluciones que ya fueron emitidas por un juez”.

Los manifestantes indicaron que, en septiembre, el Issste implementó un sistema para consultar el estatus de los cumplimientos de sentencia, otorgando un plazo de 20 días hábiles para dar información a los pensionados.

Advirtieron que ese plazo vencerá en noviembre, cuando cierra el presupuesto del instituto, lo que impediría que se paguen este año las resoluciones pendientes y trasladaría la situación al próximo ejercicio fiscal.

“Nos dicen que en noviembre cierra el presupuesto y que lo nuestro pasaría para el próximo año. Llevamos años esperando, y posponerlo otra vez es condenar a muchos a no ver resuelto este derecho en vida”, expresó otro de los inconformes.

