Piden pena máxima por muerte de perros en Saltillo

El diputado Jorge Valdés pidió hasta ocho años de prisión para León N., detenido por la presunta muerte de varios perros en Saltillo

El diputado local Jorge Valdés, del Partido Verde, manifestó su expectativa de que se aplique la pena máxima de hasta ocho años de prisión a León N., señalado por la muerte de varios perros en el fraccionamiento Urdiñola, en Saltillo, y quien fue detenido en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde presuntamente se encontraba oculto tras los hechos.

El legislador reconoció el trabajo realizado por la Fiscalía General del Estado y sus elementos, quienes lograron ubicar y detener al señalado en el vecino estado de Jalisco.

“Después de unos días de investigación por parte de la Fiscalía, elementos de la misma tuvieron a bien detener a este individuo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Es por eso mi reconocimiento hacia el fiscal y elementos de la Fiscalía”, puntualizó Jorge Valdés.

Jorge Valdés señaló que la legislación establece penas de entre dos y cuatro años de prisión por casos de maltrato animal, pero cuando se acredita la muerte de un animal, la sanción puede alcanzar hasta ocho años de cárcel. Por ello, confió en que, una vez que se desarrolle el proceso legal correspondiente, se aplique la pena máxima contra el señalado