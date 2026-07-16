Piden a FIFA investigar a Argentina por pancarta sobre Malvinas

El gobierno británico pidió a la FIFA investigar a la selección albiceleste luego de que varios jugadores posaran con una pancarta sobre las Islas Malvinas

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El gobierno del Reino Unido solicitó a la FIFA investigar a la selección de Argentina después de que varios de sus jugadores celebraran el triunfo sobre Inglaterra sosteniendo una pancarta con la frase: “Las Malvinas son argentinas”.

La imagen fue captada tras la victoria argentina por 2-1 en la Semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ disputada en Atlanta y rápidamente generó reacciones tanto en el ámbito político como deportivo.

El secretario de Negocios del Reino Unido, Peter Kyle, calificó la acción como "totalmente inapropiada" y expresó su confianza en que la FIFA revise el caso.

La petición británica se basa en el Código Disciplinario de la FIFA, que prohíbe la exhibición de mensajes políticos, ideológicos, religiosos u ofensivos dentro de competiciones organizadas por el organismo.

De acuerdo con la normativa vigente, las sanciones por este tipo de conductas pueden incluir multas económicas tanto para jugadores como para federaciones nacionales.

Hasta el momento, la FIFA no ha confirmado la apertura formal de un procedimiento disciplinario ni ha emitido una postura oficial sobre el incidente.

Un conflicto que trasciende el futbol

Cabe señalar que la disputa por las Islas Malvinas mantiene diferencias históricas entre Argentina y Reino Unido desde hace casi dos siglos.

Argentina sostiene que el archipiélago fue ocupado ilegalmente por fuerzas británicas en 1833, mientras que Londres afirma que sus derechos sobre el territorio se remontan a 1765.

La tensión alcanzó su punto más alto en 1982, cuando la dictadura militar argentina ordenó la ocupación de las islas, desencadenando una guerra de 74 días que concluyó con la victoria británica.

El conflicto dejó 649 soldados argentinos muertos, 255 militares británicos fallecidos y tres civiles isleños sin vida.

Tras el encuentro, algunos futbolistas argentinos fueron cuestionados sobre el significado de la pancarta.

El defensor Lisandro Martínez aseguró que el equipo sentía la responsabilidad de representar a su país en un partido cargado de simbolismo histórico.

Por su parte, Leandro Paredes reconoció que el tema sigue siendo una herida abierta para muchos argentinos y afirmó que la selección también pensó en quienes estuvieron vinculados al conflicto de 1982.

Existen antecedentes en FIFA

Cabe recordar que en 2014, la selección argentina mostró el mismo mensaje sobre las Malvinas en un partido amistoso previo al Mundial de Brasil. Meses después, la federación sudamericana fue sancionada con una multa económica.

También existen antecedentes con Corea del Sur y Serbia, cuyos futbolistas y federaciones fueron castigados por exhibir mensajes relacionados con disputas territoriales durante competiciones internacionales.

Estos casos podrían servir como referencia si la FIFA decide avanzar con una investigación formal.

Mientras la polémica crece fuera de la cancha, la selección argentina se concentra en el partido más importante del torneo.

La Albiceleste enfrentará a España el próximo domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en busca del título de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El encuentro contará con la presencia de diversas autoridades internacionales y se espera que tanto el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como los mandatarios Donald Trump y Javier Milei asistan al duelo que definirá al nuevo campeón del mundo.