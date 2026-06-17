Piden pena máxima y cierre definitivo de Matrimar

Tras sostener una audiencia pública con la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Participación Ciudadana del Estado, representantes de colectivos en defensa de la Sierra de Picachos solicitaron la pena máxima y el cierre definitivo de la empresa Matrimar.

Al considerar que la pedrera es la causa principal del daño ambiental y afectación al arroyo Mojarras, los ciudadanos demandaron a la autoridad actuar al respecto.

“Buscamos la pena máxima, buscamos el cierre definitivo de la empresa”, expresó Carlos Mariano Arenas Martínez.

José Muzquiz Zermeño, del colectivo “Piensa Verde”, aseguró que Matrimar ha ocupado más espacio del que tenía permitido.

“Hoy tenemos una pedrera operando, en medio de esa zona, afectando un territorio que es hogar de muchas especies de flora y fauna”, señaló.

“Las imágenes que hoy compartimos muestran que en 2026 han afectado 2 millones 037 mil 800 metros, es decir, 393 mil 821 metros de más, casi 24 por ciento más de lo que tenían autorizado

Raúl Ángel Rubio Cano, representante ciudadano, afirmó que el agua que se concentra por la Sierra de Picachos, es el equivalente a una presa La Boca.

“Tenemos el 8 por ciento del área metropolitana de Monterrey; una presa de La Boca es lo que se junta al año ahí y estamos hablando de mediciones superficiales, no estamos hablando del agua subterránea, que obviamente debe ser mayor”, indicó.

La Secretaria de Medio Ambiente firmó un acuerdo y se comprometió con los colectivos a coordinar mesas de trabajo con el colectivo “Piensa Verde” con periodicidad trimestral para revisar el caso de Matrimar y la denuncia que presentaron.

“Hay mecanismos que se pueden explorar una vez analizada la denuncia y que quede demostrado lo que ustedes ahí manifiestan; ese es el compromiso de mi parte”, expuso Raúl Lozano, Secretario de Medio Ambiente.





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