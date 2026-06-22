Piden extremar precauciones ante enfermedades gastrointestinales

Autoridades de Salud llamaron a la población a extremar precauciones en el consumo de alimentos durante la temporada de calor

Las enfermedades gastrointestinales registran un incremento de entre 15 y 20 por ciento en Coahuila como consecuencia de las altas temperaturas, informó el secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez, quien llamó a la población a extremar precauciones en el consumo de alimentos durante la temporada de calor.

El funcionario señaló que, aunque se ha observado un aumento en este tipo de padecimientos, no se han reportado defunciones y los pacientes han respondido favorablemente a los tratamientos médicos.

Explicó que gran parte de los casos están relacionados con el consumo de alimentos que se descomponen con rapidez debido a las elevadas temperaturas, por lo que recomendó evitar la compra de productos en establecimientos ambulantes donde no se puede garantizar el adecuado manejo sanitario.

Aguirre Vázquez indicó que personal de Regulación Sanitaria mantiene operativos de verificación en negocios dedicados a la venta de alimentos para supervisar las condiciones de higiene y detectar productos que puedan representar un riesgo para la salud.

En materia de golpes de calor, informó que hasta el momento únicamente se han confirmado dos casos en la Región Carbonífera y, afortunadamente, ninguno ha derivado en fallecimientos.

Ante el inicio del periodo más intenso de calor, exhortó a la población a mantenerse hidratada, evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor radiación solar y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El secretario de Salud destacó que la vigilancia epidemiológica se mantiene activa en todo el estado para detectar oportunamente cualquier incremento en enfermedades asociadas a las altas temperaturas y prevenir complicaciones entre la población.