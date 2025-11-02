Piden reforzar supervisión sanitaria en barberías y spas

Con el objetivo de proteger la salud de la población y garantizar que los establecimientos dedicados a servicios de belleza, tatuajes y perforaciones cumplan con las normas sanitarias, la diputada Edith Hernández Sillas, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó un exhorto a la Secretaría de Salud a fin de implementar campañas de supervisión en los 38 municipios.



La legisladora explicó que estas acciones buscan verificar que estos negocios y los que son similares, cuenten con los protocolos y medidas de higiene y esterilización de equipos que establecen las normas y reglamentos sanitarios.



“Es necesario reforzar la supervisión de estos espacios para verificar que cumplan con las medidas adecuadas de higiene. No basta con que los negocios acrediten los requisitos al momento de abrir, deben ser revisados de manera constante para evitar riesgos sanitarios y proteger a los clientes”, señaló la legisladora local.



Destacó que desde 2023 se han registrado brotes de tiña en barberías y peluquerías en distintos estados del país, derivados principalmente del uso inadecuado de instrumentos que no son debidamente desinfectados.



Asimismo, Hernández Sillas advirtió que el uso de herramientas punzocortantes sin la esterilización correcta puede representar un riesgo de transmisión de enfermedades como VIH, hepatitis B y C, herpes, hongos y pediculosis, entre otras infecciones.



“El incremento de negocios de este tipo debe ir acompañado de una mayor responsabilidad sanitaria. La prevención es clave para evitar contagios que pueden tener consecuencias graves en la salud pública”, puntualizó.



La diputada recordó que la Ley de Salud del Estado de Coahuila, establece los requisitos para el funcionamiento de este tipo de establecimientos; sin embargo, consideró fundamental que las autoridades realicen inspecciones periódicas, incluso de manera sorpresiva, para asegurar el cumplimiento de la normatividad.

