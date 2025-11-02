Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_02_T110729_393_5f83f21a62
Coahuila

Piden reforzar supervisión sanitaria en barberías y spas

La diputada Edith Hernández exhortó a Salud a vigilar que barberías, salones y tatuadores cumplan medidas de higiene y esterilización

  • 02
  • Noviembre
    2025

Con el objetivo de proteger la salud de la población y garantizar que los establecimientos dedicados a servicios de belleza, tatuajes y perforaciones cumplan con las normas sanitarias, la diputada Edith Hernández Sillas, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó un exhorto a la Secretaría de Salud a fin de implementar campañas de supervisión en los 38 municipios.
 
La legisladora explicó que estas acciones buscan verificar que estos negocios y los que son similares, cuenten con los protocolos y medidas de higiene y esterilización de equipos que establecen las normas y reglamentos sanitarios.
 
“Es necesario reforzar la supervisión de estos espacios para verificar que cumplan con las medidas adecuadas de higiene. No basta con que los negocios acrediten los requisitos al momento de abrir, deben ser revisados de manera constante para evitar riesgos sanitarios y proteger a los clientes”, señaló la legisladora local. 
 
Destacó que desde 2023 se han registrado brotes de tiña en barberías y peluquerías en distintos estados del país, derivados principalmente del uso inadecuado de instrumentos que no son debidamente desinfectados.
 
Asimismo, Hernández Sillas advirtió que el uso de herramientas punzocortantes sin la esterilización correcta puede representar un riesgo de transmisión de enfermedades como VIH, hepatitis B y C, herpes, hongos y pediculosis, entre otras infecciones.
 
“El incremento de negocios de este tipo debe ir acompañado de una mayor responsabilidad sanitaria. La prevención es clave para evitar contagios que pueden tener consecuencias graves en la salud pública”, puntualizó.
 
La diputada recordó que la Ley de Salud del Estado de Coahuila, establece los requisitos para el funcionamiento de este tipo de establecimientos; sin embargo, consideró fundamental que las autoridades realicen inspecciones periódicas, incluso de manera sorpresiva, para asegurar el cumplimiento de la normatividad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

refrescos_sheinbaum_2a813508b1
Defiende Sheinbaum alza del IEPS a refrescos; busca salud pública
EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T090046_042_daab9ade7a
Confirman primer deceso por sarampión en Durango
obesidad_49e521066e
Obesidad, la otra gran crisis alimentaria que enfrenta México
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_03_T133927_059_47ea45adeb
Secretario de Defensa de EUA visita la frontera entre las Coreas
EH_UNA_FOTO_2025_11_03_T133644_486_831b81c15e
Aseguran ocho personas y 15.4 kilos de droga en frontera de Perú
EH_UNA_FOTO_2025_11_03_T132104_318_c43482c331
Hilary Duff regresa a la música con su nuevo sencillo 'Mature'
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_1_45cd0dd0b5
Se reúne con gobernador por recuperación por lluvias en Puebla
EH_DOS_FOTOS_2025_11_02_T114301_542_c5f88939e7
Samuel García lamenta asesinato del alcalde de Uruapan
sheinbaum_michoacan_f879d0f4a9
No habrá impunidad: Sheinbaum condena homicidio de Carlos Manzo
publicidad
×