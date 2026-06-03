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Coahuila

Población de osos en Zapalinamé se mantiene sana

La organización mantiene un monitoreo permanente mediante cámaras de sensor que permiten conocer los patrones de movilidad y reproducción de la especie

  • 03
  • Junio
    2026

La población de oso negro que habita en la Sierra de Zapalinamé en Saltillo se mantiene en condiciones saludables y cuenta actualmente con disponibilidad suficiente de alimento gracias a las lluvias registradas en la región, informó Nora Fuentes, guardaparque de Profauna.

La especialista explicó que, aunque no existe un censo exacto de ejemplares, la organización mantiene un monitoreo permanente mediante cámaras de sensor que permiten conocer los patrones de movilidad y reproducción de la especie dentro del área natural protegida.

Relacionan avistamientos urbanos con la independencia de oseznos

Indicó que las recientes apariciones de osos en zonas urbanas de Saltillo podrían estar relacionadas con el proceso de independencia que atraviesan algunos ejemplares jóvenes, conocidos como oseznos, que comienzan a separarse de sus madres y a buscar territorio y alimento por cuenta propia.

“Las mamás ya están dejando a los oseznos y ellos empiezan a desplazarse solos buscando alimento y espacios donde establecerse”, explicó.

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Fuentes señaló que el monitoreo realizado en la sierra ha permitido detectar hembras acompañadas de hasta tres crías, un indicador que refleja condiciones favorables para la reproducción y permanencia de la especie en la región.

Asimismo, destacó que la vegetación ha mostrado una recuperación importante debido a la humedad y las precipitaciones recientes, lo que ha generado una mayor producción de frutos, arbustos y otras fuentes naturales de alimento para los osos.

La guardaparque explicó que, a diferencia de las poblaciones que habitan en regiones más frías del continente, los osos negros de Zapalinamé no hibernan completamente durante el invierno, sino que únicamente reducen su actividad y movilidad.

Monitoreo registra desplazamientos de hasta seis kilómetros

Con la llegada de la temporada de lluvias y el incremento de la disponibilidad de alimento, los ejemplares comienzan a recorrer mayores distancias dentro de la sierra. De acuerdo con los registros de monitoreo, un oso puede desplazarse hasta seis kilómetros en un solo día.

La especialista consideró que el ejemplar recientemente observado en sectores urbanos de Saltillo pudo haberse desorientado durante uno de estos desplazamientos, aunque aclaró que la presencia de alimento en la sierra permite que la mayoría de los animales permanezcan dentro de su hábitat natural.

Finalmente, reiteró que el monitoreo constante confirma que la población de oso negro en Zapalinamé mantiene una dinámica activa y saludable, con presencia de crías y condiciones favorables para su conservación.


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